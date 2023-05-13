В Риге значительно снизились цены на топливо, в Таллинне они остаются стабильными

В конце рабочей недели самый дорогой бензин и дизельное топливо были в Таллине, самые дешевые - в Риге.

На Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки снизилась на 9% до 1,524 евро за литр, а дизтопливо подешевело на 11,2% до 1,344 евро за литр.

На Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки увеличилась на 0,7% до 1,539 евро за литр, а дизтопливо подешевело на 2,9% до 1,359 евро за литр.

На Circle K в Таллине 95-й бензин и дизтопливо, как и неделей ранее, стоили 1,699 и 1,499 евро за литр.

Цена автогаза в Риге снизилась на 13,8% до 0,685 евро за литр. В Вильнюсе автогаз по-прежнему стоил 0,622 евро за литр, а в Таллине подорожал на 1,4% до 0,71 евро за литр.