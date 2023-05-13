Видео ⟩ Что такое "кроватный день", за который пациентка заплатила 42 евро? Объясняют в RAKUS

Анна (имя изменено) явилась в “Бикерниеки”, как говорит, в одиннадцать часов. Прежде всего зарегистрировалась, побыла быстро в трех кабинетах, где ей измерили кровяное давление, задали вопросы о перенесенных болезнях и тому подобное. После этого Анна в коридоре сидела в очереди на главную манипуляцию - инъекция конкретного медикамента в глаз. В кабинет врача ее позвали в 17:00, и, вопреки ожиданиям, процедура прошла быстро. Кроме того, пациентка работой врача была очень довольна. Но в доме Анна обратила внимание на счет.

"Оказалось, что там есть лечение в дневном стационаре в течение одного дня. "Цена постельного дня": 42 евро. Второе - "проведенная процедура": 141 евро, - рассказала подруга пациентки Элина. - Она возмущена этой ценой за "постельный день". Что это?

Она не могла понять, что это за кровать, которую она никогда не видела. Сидела на стуле весь день с одиннадцати до пяти вечера. За это ей пришлось заплатить 42 евро".

Представители RAKUS объясняют передаче, что у определения "цена постельного дня" не имеет никакого отношения к постельному месту. По словам пресс-секретаря Илги Намниеце объяснила разницу между "постельным днем" (при лечении в дневном стационаре) и в постельном месте в палате:

"В дневных стационарах за 1 день - цена постельного дня - 42,00 евро. В упомянутую услугу входят: вознаграждение медицинского персонала отделения; взносы социального страхования работодателя; расходы на коммунальные услуги; медицинские товары, стерилизационные и дезинфицирующие товары; офисные товары; износ основных средств; стирка белья, дезинфекция мягкого инвентаря".

В свою очередь, за палату, где есть постельное место, в прейскуранте больницы есть отдельная оплата, соответственно категориям.

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