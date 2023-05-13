Гол Аболса не спас сборную Латвии от поражения против Словакии

Сборная Латвии во втором матче ЧМ-2023 в упорной борьбе потерпела поражение от команды Словакии.
Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской сборной со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).
Как и в первом матче против Канады, сборная Латвии пропустила после первого же броска в створ. Словаки открыли счёт уже на 44-й секунде благодаря Матушу Сукелю, который получил передачу из-за ворота и переиграл Артура Шилова. До перерыва у сборной Латвии были возможности сравнять счёт, но все попытки заканчивались неудачей.
Во втором периоде хоккеисты сборной Латвии активизировались и начали создавать соперникам проблемы, а за три минуты до конца основного времени Родриго Аболс восстановил равновесие на табло - латвийский нападающий обокрал соперника на синей линии, выбежал один на один с вратарём и забил первый гол сборной Латвии на этом турнире.
Заключительный игровой отрезок также более активно начали латвийские хоккеисты, но на 51-й минуте словаки вновь вышли вперёд - Шилов справился с броском от синей линии, но на добивании первым оказался Марек Гривик. В оставшееся время сборная Латвии не смогла отыграться и потерпела минимальное поражение.
Напомним, в пятницу, 12 мая, в своём дебютном матче на чемпионате мира сборная Латвии потерпела разгромное поражение от Канады (0:6), а Словакия в своём первом матче уступила Чехии (2:3).
Сборная Словакии в следующем матче на чемпионате мира встретится с командой Канады. Он состоится 15 мая (16:20). Латвию в тот же день ожидает матч с Чехией (20:20).
Германия - Финляндия
В параллельном матче на стадионе "Нокиа-Арена" в финском городе Тампере сборная Германии потерпела поражение от Финляндии - 3:4 (1:1, 2:2, 0:1).
Счёт в матче открыл Йоэль Армиа, но затем Германия вышла вперёд благодаря точным броскам Марцеля Нёбельса и Кая Висмана. Следом дубль в ворота немцев оформил нападающий Сакари Маннинен, однако соперник вновь сравнял счёт благодаря Джону-Джейсону Петерке. Победу Финляндии принёс Микко Лехтонен.
15 мая сборная Германии встретится с США (16:20), а Финляндию в тот же день ждёт игра со Швецией (20:20).
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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