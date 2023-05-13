Гол Аболса не спас сборную Латвии от поражения против Словакии

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился поражением латвийской сборной со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

Как и в первом матче против Канады, сборная Латвии пропустила после первого же броска в створ. Словаки открыли счёт уже на 44-й секунде благодаря Матушу Сукелю, который получил передачу из-за ворота и переиграл Артура Шилова. До перерыва у сборной Латвии были возможности сравнять счёт, но все попытки заканчивались неудачей.

Во втором периоде хоккеисты сборной Латвии активизировались и начали создавать соперникам проблемы, а за три минуты до конца основного времени Родриго Аболс восстановил равновесие на табло - латвийский нападающий обокрал соперника на синей линии, выбежал один на один с вратарём и забил первый гол сборной Латвии на этом турнире.