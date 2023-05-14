Депутат бундестага: Европа, Украина и США ждут от Германии большего

Предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию может еще раз дать понять официальному Берлину, что вся Европа, США и Украина, отражающая военное вторжение России, ждут от ФРГ большего. Такое мнение депутат бундестага Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) выразил в интервью медиакомпании Deutsche Welle, обнародованном в субботу, 13 мая.

Прежние визиты украинского президента в другие европейские страны, а также запланированный визит в Германию показывают, что Киев все больше зависит от военной поддержки своих западных партнеров, указал политик. Германия является самым экономически сильным государством Европы, однако еще не выполнила свою роль лидера в вопросе поддержки Украины, посетовал парламентарий.