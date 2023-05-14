Известно, сколько баллов не хватило Латвии до финала "Евровидения"

По итогам первого полуфинала Латвия набрала 34 балла и заняла 11-е место из 15 стран, а это значит, что не хватило совсем немного до финала.

Всего три балла отделяли Латвию от Сербии, занявшей 10-е место.

Напоминаем, что в этом году в полуфинале учитывались только зрительские голоса.

Уже сообщалось, что латвийская группа Sudden Lights не прошла в финал "Евровидения" с песней Aijā. Латвия уже в шестой раз подряд не может преодолеть полуфинальный барьер.

В этом году на "Евровидении" победила Loreen из Швеции с песней Tattoo.

Напомним, конкурс "Евровидение-2023" проходил в Ливерпуле, но под флагом победившей в прошлом году Украины, в M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Из-за вопросов относительно безопасности в Украине было невозможно проведение конкурса, а потому его у себя приняла страна, которая заняла второе место - Великобритания.

13 мая в финале конкурса приняли участие 26 стран: Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, Украина, Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения, Словения, Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Галерея: Финал конкурса "Евровидение-2023"



