Сборные Канады и США одержали вторую победу на чемпионате мира

США - Венгрия

Сборная США разгромила сборную Венгрии и возглавила группу "А" на чемпионате мира. Матч проходил в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" и завершился победой американцев со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0).

Дублем в составе американской сборной отметился форвард Ник Бонино. Ещё по разу отличались Алекс Так, Каттер Готье, Коннор Мэки, Рокко Гримальди и Люк Так. Примечательно, что венгры первыми открыли счёт в матче благодаря голу Иштвана Шофрона.

В следующем матче сборная США встретится со сборной Германии (15 мая), а венгры в следующем туре сыграют со сборной Франции (16 мая).

Словения - Канада

В "Арене Рига" прошёл матч группа "B" между сборными Словении и Канады, в котором уверенную победу одержали канадцы - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1).

Голом и двумя результативными передачами отметился защитник канадцев Маккензи Уигар. Ещё по разу отличались Майкл Карконе, Пьер-Оливье Жозеф, Милан Лучич и Джек Макбэйн. За словенцев дублем отметился нападающий Ян Дрозга, который в прошлом сезоне выступал за хабаровский "Амур".

Канада одержала вторую победу на турнире и в следующем матче (15 мая) встретится со сборной Словакии. Словенцы уступили во втором матче кряду и в следующей встрече (16 мая) сыграют со сборной Норвегии.

Напомним, сегодня пройдут ещё четыре матча - в 16:20 Франция сыграет с Данией, а Норвегия - со Швейцарией. Затем в 20:20 Швеция скрестит клюшки с Австрией, а Чехия попробует взять первые очки на ЧМ-2023 в матче против Казахстана.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.