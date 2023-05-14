Датчане в упорной борьбе одолели Францию, а Швейцария возглавила группу

В воскресенье, 14 мая, состоялись очередные матчи второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, в которых победы одержали сборные Дании и Швейцарии.
Франция - Дания
Сборная Дании лишь в овертайме сломила сопротивление сборной Франции на чемпионате мира. Матч прошёл в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" и завершился со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).
На 9-й минуте первого периода Николай Элерс открыл счёт в матче, а на 19-й минуте Миккель Бёдкер удвоил преимущество Дании. На 6-й минуте второго периода Гийом Леклер размочил счёт в матче, а спустя три минуты Антони Реш восстановил равновесие на табло - 2:2. На 11-й минуте второго периода датчанин Ник Олесен вновь вывел свою сборную вперёд. За 29 секунд до конца второй двадцатиминутки Джастин Аддамо сделал счёт 3:3. В овертайме победу сборной Дании принёс бросок Патрика Русселля.
Дания набрала 5 очков и занимает второе место в группе "А". 16 мая команда сыграет со сборной Австрии, а Франция в тот же день встретится с Венгрией.
Норвегия - Швейцария
Сборная Швейцарии всухую обыграла Норвегию, одержав на чемпионате мира вторую победу подряд. Матч проходил в "Арене Рига" и завершился со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу швейцарцев.
На девятой минуте первого периода Дарио Симион открыл счёт в матче, а за 32 секунды до конца первой двадцатиминутки Андреа Глаузер удвоил преимущество швейцарцев. В конце третьего периода окончательный счёт установил Нино Нидеррайтер, поразив пустые ворота.
Сборная Швейцарии набрала 6 очков, а норвежцы потерпели второе поражение в двух матчах и имеют в своём активе 1 очко. В следующем матче Норвегия сыграет со Словенией, а Швейцария - с Казахстаном. Обе встречи пройдут 16 мая.
Напомним, сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Швеция скрестит клюшки с Австрией, а Чехия попробует взять первые очки на ЧМ-2023 в матче против Казахстана.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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