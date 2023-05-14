Датчане в упорной борьбе одолели Францию, а Швейцария возглавила группу

Франция - Дания

Сборная Дании лишь в овертайме сломила сопротивление сборной Франции на чемпионате мира. Матч прошёл в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" и завершился со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

На 9-й минуте первого периода Николай Элерс открыл счёт в матче, а на 19-й минуте Миккель Бёдкер удвоил преимущество Дании. На 6-й минуте второго периода Гийом Леклер размочил счёт в матче, а спустя три минуты Антони Реш восстановил равновесие на табло - 2:2. На 11-й минуте второго периода датчанин Ник Олесен вновь вывел свою сборную вперёд. За 29 секунд до конца второй двадцатиминутки Джастин Аддамо сделал счёт 3:3. В овертайме победу сборной Дании принёс бросок Патрика Русселля.

Дания набрала 5 очков и занимает второе место в группе "А". 16 мая команда сыграет со сборной Австрии, а Франция в тот же день встретится с Венгрией.

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