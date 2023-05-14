Сборные Чехии и Швеции одержали уверенные победы на ЧМ-2023

Швеция - Австрия

Сборная Швеции разгромила Австрию во втором матче чемпионата мира. Матч прошёл в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" и завершился победой шведской команды со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

На четвёртой минуте первого периода Пер Линдхольм открыл счёт в матче. На 7-й минуте второго периода Маркус Сёренсен удвоил преимущество шведской команды. На 19-й минуте второго периода Патрик Немет сделал счёт 3:0. На 12-й минуте третьего периода Лео Карлссон забросил четвёртую шайбу шведов в матче, а на 14-й минуте периода Деннис Эверберг сделал счёт разгромным.

Швеция набрала шесть очков и занимает второе место в группе "А". 15 мая команда сыграет со сборной Финляндии, а Австрия (1 очко) 16 мая встретится с Данией.

Чехия - Казахстан

Чехия в "Арена Рига" одержала уверенную победу над сборной Казахстана - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).

На 9--й минуте первого периода Якуб Зборжил открыл счёт в матче, а на 16-й минуте первого периода Доминик Кубалик сделал счёт 2:0. На 12-й минуте второго периода Максим Мухаметов сократил отставание в счёте, но в третьем периоде Лукаш Седлак, Ян Коштялек и Доминик Кубалик забросили три шайбы в ворота сборной Казахстана.

Чехия набрала шесть очков и занимает третье место в группе "В". В активе Казахстана два очка после двух игр и пятая позиция. Чехия в следующем матче сыграет со сборной Латвии (15 мая), а сборная Казахстана встретится со Швейцарией (16 мая).

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.