Нападающий сборной Казахстана сломал руку и больше не сыграет на ЧМ

Напомним, Казахстан в своей первой игре на чемпионате мира отыгрался с 0:2 в матче с Норвегией, а затем победил по буллитам - 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Асетов получил травму на второй минуте первого периода. Форвард сборной Норвегии Кристиан Каасастул провёл мощный силовой приём против казахстанского форварда, после чего тот отправился в раздевалку.

26-летний нападающий в минувшем сезоне выступал за "Барыс" в Континентальной хоккейной лиге ‎(КХЛ).

На ЧМ-2023 соперниками сборной Казахстана по группе являются Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия и Словения.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.