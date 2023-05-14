В Риге пройдет заезд "Едины под красно-бело-красным"

В воскресенье, 14 мая, в Риге пройдет заезд с флагами "Едины под красно-бело-красным", организованный Национальным объединением. Заезд пройдет от Луцавсалы до границы города и завершится вновь на Луцавсале.
Как сообщили в Рижской думе, во время заезда с 12:30 до 14:30 движение транспортных средств будет ограничено или при необходимости закрыто на маршруте и на улицах, пересекающих маршрут.
Заезд с флагами будет проходить по маршруту от Луцавсалы по улице Луцавсалас, ротационному кругу улицы Мукусалас, Островному мосту, улице Краста, улице Маскавас до границы города. После этого - по улице Зиепниеккална от границы города по ротационному кругу улицы Мукусалас до Луцавсалы.
Государственная полиция будет регулировать и при необходимости перекрывать движение транспортных средств по указанному маршруту и на улицах, пересекающих маршрут в указанное время, обеспечивать сопровождение участников заезда, а также безопасность дорожного движения и общественный порядок.
Во время заезда Государственная полиция будет также регулировать или закрывать движение общественного транспорта.
Согласно информации на сайте НО, каждый год в мае НО организует заезд красно-бело-красных флагов, чтобы напомнить, что единство латышского народа возможно, что латыши должны быть хозяевами своей земли и что у латышей есть своя страна и свой язык.
Заезд впервые состоялся в 2005 году, а с 2013 года отделения НО также организуют местные заезды с флагами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!