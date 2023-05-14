Видео ⟩ Зеленский опровергает, что Украина собирается нападать на Россию

Украина не собирается нападать на российскую территорию во время запланированного контрнаступления, заявил в воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский.
На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине Зеленский подчеркнул, что цель Украины - освобождение оккупированных территорий, находящихся в ее международно признанных границах.
Ранее прозвучали предположения, что Украина может попытаться захватить российские территории, а затем попытаться обменять их на оккупированные территории в возможных переговорах с Россией.
Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский сказал: "Мы не нападаем на российскую территорию, мы освобождаем нашу законную территорию".
"У нас нет ни времени, ни сил [нападать на Россию]. И у нас нет лишнего оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", - сказал украинский президент.
"Мы готовим контрнаступление на незаконно оккупированные территории, исходя из установленных в нашей конституции правовых границ, которые признаны на международном уровне", - подчеркнул Зеленский.
Видео: Пресс-конференция с Владимиром Зеленским в Германии
Он также поблагодарил Шольца за политическую, финансовую и военную поддержку Германии и отметил, что Германия сейчас является второй после США страной по оказанию поддержки Украине, пошутив, что он работает над тем, чтобы она стала первой.
Сначала Германия не хотела передавать Украине летальное вооружение, но теперь она поставила ей много оружия, в том числе танки Leopard, ракеты и противоракетные комплексы.
"Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется", - пообещал Шольц.
President @ZelenskyyUa and chancellor @OlafScholz leaving central Berlin for the airport - in six helicopters. pic.twitter.com/mWTgm5VWyV— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 14, 2023
Уже сообщалось, что в субботу Германия объявила, что предоставит Украине военную помощь на сумму более 2,7 млрд евро, включая танки, системы ПВО и боеприпасы.
Зеленский прибыл в Германию в воскресенье после визита в Италию. В Берлине он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и Шольцем.
Видео: Зеленский прибыл в Берлин
Позже Зеленский отправится в Аахен вместе с Шольцем на правительственном самолете Германии, чтобы получить премию Карла Великого, присужденную в этом году ему и украинскому народу за вклад в европейское единство.
Der ukrainische Präsident #Selenskyj wird nach #Aachen zur Verleihung des Karlspreises kommen. Die Polizei in NRW ist in Alarmbereitschaft.https://t.co/z0K91TfvIX— t-online (@tonline) May 14, 2023
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