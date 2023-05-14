Видео ⟩ Зеленский опровергает, что Украина собирается нападать на Россию

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине Зеленский подчеркнул, что цель Украины - освобождение оккупированных территорий, находящихся в ее международно признанных границах.

Ранее прозвучали предположения, что Украина может попытаться захватить российские территории, а затем попытаться обменять их на оккупированные территории в возможных переговорах с Россией.

Отвечая на вопросы журналистов, Зеленский сказал: "Мы не нападаем на российскую территорию, мы освобождаем нашу законную территорию".

"У нас нет ни времени, ни сил [нападать на Россию]. И у нас нет лишнего оружия, с помощью которого мы могли бы это сделать", - сказал украинский президент.

"Мы готовим контрнаступление на незаконно оккупированные территории, исходя из установленных в нашей конституции правовых границ, которые признаны на международном уровне", - подчеркнул Зеленский.

Видео: Пресс-конференция с Владимиром Зеленским в Германии