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В Украине убиты российские полковники Макаров и Бровко

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Украинский военный. Иллюстративное фото.
Украинский военный. Иллюстративное фото. Фото: MARIA SENOVILLA

В Украине в боях под Бахмутом погибли командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, в воскресенье сообщил Министерство обороны России.

Макаров был тяжело ранен в боях под селом Красное и умер, когда был эвакуирован с поля боя.

Бровко был убит на другом секторе фронта.

"Полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения", - добавил официальный представитель Минобороны.

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