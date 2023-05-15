"Барселона" впервые после ухода Месси выиграла чемпионат Испании

Игра 34-го тура, прошедшая на стадионе "Корнелья-Эль Прат", завершилась со счётом 4:2 в пользу "Барселоны". В составе победителей дубль оформил Роберт Левандовски, по одному голу забили Алекс Бальде и Жюль Кунде. У хозяев отличились Хавьер Пуадо и Хоселу.

"Барселона" набрала 85 очков и за четыре тура до финиша стала недосягаема для идущего вторым "Реала" (71 очко). Каталонцы выиграли титул впервые за 4 года - в последний раз они добивались этого в сезоне-2018/19, когда за команду выступал аргентинец Лионель Месси.

Хави впервые стал чемпионом Испании в качестве главного тренера. Ранее он брал трофей восемь раз как футболист каталонской команды.

Это 27-й чемпионский титул в истории каталонского клуба. Больше лишь у "Реала" - 35.