Видео ⟩ 40 люков на дороге в несколько сотен метров. Почему их так много?

Один из жителей Риги связался с программой, выразив недоумение и спросив, по каким критериям расположены люки на улицах Риги.

Как пояснил Янис Вайводс, директор департамента сообщения Рижской думы, каждая из инженерных коммуникаций имеет свою охранную зону, а соединения между коммуникациями допускаются в исключительных случаях.

"В Риге много таких коммуникаций, и есть охранные зоны - например, 2 метра от одной коммуникации до другой. Поэтому просто нет физического пространства, чтобы расположить люк в другом месте", - пояснил Вайводс, добавив, что люк находится не над самими коммуникациями, а над смотровой площадкой, передвигать которую было бы крайне дорого.

Коммуникации, расположенные посреди проезжей части, являются историческим наследием и не могут быть перемещены. Решение заключается в создании коммуникационных туннелей.

"В настоящее время город ведет переговоры с министерствами о соответствующих нормативных актах, чтобы сделать эту возможность доступной", - сказал Вайводс.

"Еще одним важным преимуществом туннеля для коммуникаций, безусловно, будет то, что не придется неоднократно разбивать дорожное покрытие во время ремонтных работ, так как эти коммуникации можно будет ремонтировать, войдя в туннель", - добавил чиновник.

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