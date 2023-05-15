ВИДЕО ⟩ Канада по буллитам вырвала победу у Словакии

Германия - США

Сборная США на стадионе "Нокиа Арена" в финском городе Тампере обыграла Германию - 3:2 (0:0, 1:2, 1:0).

Американцы открыли счёт в первой половине второго периода благодаря Ронни Аттарду, но затем Германия смогла сравнять и даже выйти вперёд - голы на счету Самуэля Сорамиса и Джастина Шюца. Однако в третьем периоде США вновь вернули себе преимущество, ответив шайбами Шона Фаррелла и Мэтта Коронато.

После трёх проведённых встреч сборная США занимает первое место в турнирной таблице группы "А", набрав девять очков. Сборная Германии не набрала пока ни одного балла и занимает 7-е место.

17 мая сборной США предстоит матч с Австрией, а Германия 18 мая встретится с Данией.

Словакия - Канада

Сборная Канады по буллитам вырвала победу у Словакии. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу канадских хоккеистов.

Счёт в матче открыли канадцы - на 8-й минуте отличился Джейк Нейборс. Словакия ответила в том же периоде точным броском Петера Цегларика в большинстве. Основное время матча и овертайм закончились вничью - 1:1, а в серии буллитов точнее оказались канадцы.

Канадцы с 8 очками продолжают возглавлять группу "B", а Словакия с 4 баллами идёт на четвёртой строчке. Сборная Словакии 18 мая сыграет со Швейцарией, а Канада днём ранее сыграет с Казахстаном.

Напомним, сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Финляндия скрестит клюшки со Швецией, а Чехия сыграет с Латвией. За ходом этой встречи можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на RUS TVNET.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.