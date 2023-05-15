Чтобы печь или отопительная установка топилась эффективно и вместе с излишками тепла в трубе не возникали вредные выбросы, важно правильно топить печи. Отопительные установки, использующие древесную биомассу (дрова, брикеты, гранулы или другие материалы из древесины), являются одним из основных источников частиц PM, создающих в Латвии загрязнение воздуха.
Однако как же топить правильно, чтобы дома было тепло, но в то же время не вредить окружающей среде и собственному здоровью? Объясняют эксперты в сфере отопления и энергоэффективности: руководитель проектов SIA Ekodoma, энергоаудитор Томс Проданюкс (Toms Prodaņuks), руководитель проектов отопления SIA SB Янис Грашс (Jānis Grašs), и Эдгарс Вигантс (Edgars Vīgants), ассоциированный профессор и ведущий исследователь Института охраны окружающей среды и тепловых систем Факультета электротехники и экологических наук Рижского технического университета (РТУ).
Обобщим в нескольких предложениях советы экспертов: эксплуатация отопительных (сжигательных) установок имеет очень большое значение, поскольку даже самые современные установки при их ненадлежащем использовании могут выделять значительные выбросы пыли. Выбросы домашних отопительных установок также зависят от используемого вида топлива, от эффективности используемого оборудования и условий сжигания. Отопительные установки загрязняют воздух не только снаружи, но и в помещениях. Если обеспечены идеальные условия сгорания, то при топке биомассой выделяются только моноксид углерода (или CO), пепел и вода. Однако неэффективное сгорание приводит к выбросу большого количества дыма, содержащего различные загрязнители, например, угарный газ, оксиды азота, летучие органические соединения и тонкодисперсные частицы, а также канцерогенные и мутагенные соединения.
Как правильно топить?
Твердые частицы образуются, если в печи или котле отопления неправильно или плохо обеспечен процесс горения: реакция горения не завершается полностью. Чтобы этого не происходило, необходимо обеспечивать горение топлива на оптимальном уровне. Также важно использовать в отопительном оборудовании подходящий вид топлива – в гранульном котле именно гранулы, а не брикеты и т. п. Безусловно, существуют и так называемые комбинированные котлы отопления, в которых, помимо гранул, можно сжигать и другое древесное топливо, однако общая эффективность такого котла будет невысокой. Специалисты добавляют, что в этом случае возможно следующее: то, что мы якобы сэкономили при покупке дров, может потребоваться заплатить за ремонт или дополнительную чистку устройства, поскольку оно будет намного быстрее засоряться. Поэтому мы советуем использовать подходящий вид топлива, в нужном количестве и согласно указаниям производителя.
Популярность гранульных котлов отопления растет с каждым годом, поскольку люди оценили удобство этого вида топлива – многие действия происходят автоматически, остается заниматься лишь сервисным обслуживанием установки (время от времени убирать пепел или поручить регулярное обслуживание установки сервисному специалисту). Гранульный котел работает практически непрерывно, и в этом его существенное технологическое отличие: в данном устройстве горение происходит длительно, равномерно, в оптимальных условиях – в топке поддерживается высокая температура. Количество выбросов, создаваемых такими устройствами, сведено к минимуму.
Однако в стране довольно много жилищ, в которых наиболее популярным видом отопления все еще остаются дровяные печи. Если топливо (дрова, брикеты) закладываются в отопительную установку вручную, в камере сгорания необходимо как можно быстрее достичь высокой температуры и поддерживать ее на протяжении всего времени горения (полная тяга – оптимальная подача воздуха). Когда в топке высокая температура, дом отапливается на полную мощность, топливо сгорает наилучшим образом и сокращаются выбросы вредных загрязнителей, образование пепла и накопление креозота1 в трубе (с 2003 года креозот запрещено использовать в быту). Еще одна выгода – снижение затрат на топливо, поскольку его расход уменьшается.
Один из наименее удобных моментов в эксплуатации дровяной печи – цикличность ее работы. Печь должна нагревать кирпичи или изразцы, которые потом несколько часов отдают тепло. Например, если вечером растопить печь, ночью в помещении будет достаточно тепло, но утром печь придется топить снова – так проявляется цикличность работы печи. Именно при растопке возникает риск выбросов, поскольку температура еще низкая и процесс горения происходит не полностью. Если при этом использовать неправильно подготовленное топливо (например, мокрые дрова), выбросов становится еще больше. Чтобы обеспечить равномерное горение в печи, в нее время от времени нужно подбрасывать полено или брикет и, соответственно, отвлекаться.
Также важно сохранять в печи яркое пламя. Синее, желто-красное или алое пламя – признак хорошей топки. Красное, бордовое пламя – индикатор плохого сгорания. Если в печи все горит хорошо, то из трубы обычно не идет дым или он белого цвета. В свою очередь, если во время горения из трубы выходит грязный дым (плотный, желтый, темно-серый или даже черный) или стеклянная дверца топки загрязняется, это свидетельствует о том, что процесс сжигания происходит неверно. Если дым плохо пахнет, это уже говорит о значительном количестве вредных веществ.
Важно поддерживать высокую температуру дымовых газов в трубе – 150–200 °С, что способствует полному сгоранию топлива; если температура ниже, возникает риск конденсации. По возможности данную температуру следует измерять. Хорошим примером сгорания является цвет оставшегося в топке пепла – он должен быть белым, серо-белым; если пепел темный, тяжелый, содержит остатки несгоревшего топлива (угли), причина может заключаться в неподходящем топливе (например, с влажностью свыше 20 %) либо в нарушенной подаче воздуха.
Те, кто топят вручную, точно знают, что из топки необходимо регулярно выгребать пепел. В результате неправильного горения в трубе накапливается креозот, что со временем повышает вероятность возникновения пожара в трубе. Поэтому в целях пожарной безопасности после отопительного сезона, а также чтобы сократить выбросы накопленных продуктов горения в атмосферу, необходимо обратиться к трубочисту.
Имеет значение и неподходящие либо неподготовленное топливо
Существенное влияние на создаваемое загрязнение оказывает и неправильно подготовленное или неподходящее для конкретной установки топливо. Самая частая ошибка при использовании дровяных печей – применение мокрой, недостаточно просохшей древесины. Это очень неэффективно, поскольку снижает теплоотдачу, создает дополнительные расходы на приобретение топлива и неэкологично. Хорошая сухая древесина должна сохнуть минимум два года. Для этого можно заранее приобрести необходимое количество древесины и хранить ее в хорошо проветриваемом, сухом месте. Важно, где хранится топливо (это относится не только к дровам), – лучше всего в помещении, в сухом сарае, без влияния окружающей среды (дождя; в упаковке, не накапливающей конденсат, и т. д.).
Если топить мокрыми дровами, теплоотдача будет в два-три раза хуже, т. е. потребуется намного больше топлива, поскольку в процессе горения будет затрачиваться больше энергии; сначала такие дрова нужно высушить, и только после этого они будут относительно оптимально сгорать. К тому же их труднее разжечь, они дымят, шипит скопившаяся в них вода, а сам процесс горения будет медленным, нестабильным, и в результате дом не нагреется, а выбросов будет больше, чем при использовании сухих дров. Конденсат, образующийся в дымовых газах в результате сжигания мокрых дров, вместе с сажей стекает обратно в котел и может «убить» дровяной котел отопления. При использовании дров специалисты советуют выбирать дрова лиственных пород дерева, особенно ольховые или осиновые – они обладают довольно высокой теплотворной способностью (лучше греют), а также выделяют меньше дыма и сажи, в результате труба «не зарастает» так быстро.
Сжигать мусор категорически запрещено!
Вышеупомянутые мелкодисперсные частицы, которые возникают в процессе горения и через дымоход попадают в атмосферу, настолько микроскопичны, что мы не можем их увидеть или ощутить обонянием. Как правило, отопительную установку мы используем в собственном частном доме, рядом с которым обычно есть огород. Частицы, выделяющиеся в результате неправильного горения и использования некачественного топлива, оседают вокруг дома – на земле, растениях, в воде. Когда дети играют на улице, срывают и прямо с грядки съедают ягоды, то употребляют внутрь эти частицы и канцерогенные вещества, осаждающиеся после топки. Необходимо добавить, что канцерогенные вещества воздействуют на соматические клетки, в результате чего происходят мутации или рекомбинация, что в течение жизни вызывает болезни или злокачественные опухоли. Безусловно, их концентрация не настолько велика, чтобы тяжело отравиться, съев одну-две ягоды с грядки, однако такие вещества накапливаются в организме, из-за чего родители начинают жаловаться на проявления у детей аллергии и другие проблемы со здоровьем.
Это еще один наглядный пример, почему в топках и печах нужно правильно сжигать качественное топливо. К сожалению, многие сжигают и бытовые отходы: строительный мусор, старую лакированную мебель, изделия из пластмассы и резины, картон, другие бытовые отходы и др. Это вредно не только для отопительного оборудования, которое загрязняется сажей от мусора, но и для окружающей среды и здоровья. От такой практики непременно нужно отказаться, в особенности потому, что в нашей стране существует достаточно развитая сортировка отходов.
Эксперты советуют менять старые и неэффективные отопительные установки, а если имеющиеся котлы отопления или печи работают достаточно качественно, обеспечивая эффективную топку и сокращая вред окружающей среде и людям, пользователь может чистить оборудование самостоятельно или заказать регулярное сервисное обслуживание котла у специалистов. По оценке экспертов, заботящихся о тепле в доме и чистоте окружающей среды, этим «грешат» не только владельцы частных домов, но и большие котельные.
Статья написана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды в рамках информационной кампании «Мой дом. Моя среда», ответственность за содержание которой несет Ассоциация проектов в сфере образования, культуры и инноваций (АПСОКИ). Проект информирует владельцев частных домов и широкие круги общественности о правильной эксплуатации индивидуального отопительного оборудования, о надлежащей практике сжигания топлива и влиянии различных видов топлива на здоровье и окружающую среду.