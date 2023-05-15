Существенное влияние на создаваемое загрязнение оказывает и неправильно подготовленное или неподходящее для конкретной установки топливо. Самая частая ошибка при использовании дровяных печей – применение мокрой, недостаточно просохшей древесины. Это очень неэффективно, поскольку снижает теплоотдачу, создает дополнительные расходы на приобретение топлива и неэкологично. Хорошая сухая древесина должна сохнуть минимум два года. Для этого можно заранее приобрести необходимое количество древесины и хранить ее в хорошо проветриваемом, сухом месте. Важно, где хранится топливо (это относится не только к дровам), – лучше всего в помещении, в сухом сарае, без влияния окружающей среды (дождя; в упаковке, не накапливающей конденсат, и т. д.).

Если топить мокрыми дровами, теплоотдача будет в два-три раза хуже, т. е. потребуется намного больше топлива, поскольку в процессе горения будет затрачиваться больше энергии; сначала такие дрова нужно высушить, и только после этого они будут относительно оптимально сгорать. К тому же их труднее разжечь, они дымят, шипит скопившаяся в них вода, а сам процесс горения будет медленным, нестабильным, и в результате дом не нагреется, а выбросов будет больше, чем при использовании сухих дров. Конденсат, образующийся в дымовых газах в результате сжигания мокрых дров, вместе с сажей стекает обратно в котел и может «убить» дровяной котел отопления. При использовании дров специалисты советуют выбирать дрова лиственных пород дерева, особенно ольховые или осиновые – они обладают довольно высокой теплотворной способностью (лучше греют), а также выделяют меньше дыма и сажи, в результате труба «не зарастает» так быстро.