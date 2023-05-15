NVA попросила фирмы не требовать знания русского от школьников во время летней работы

Как сообщили в NVA, согласно закону о труде запрещается требовать в объявлении о приеме на работу владения конкретным иностранным языком, за исключением случаев, когда это необходимо для выполнения трудовых обязанностей.

NVA рассмотрело поданные работодателями вакансии для школьников. Выяснилось, что имеются вакансии, в основном в сфере туризма и гостеприимства, например, гиды, официанты и другие, в описании которых работодатели указывали, что желательно также знание русского языка.

Сотрудники NVA связались с этими работодателями, и по согласованию с ними требования о знании русского языка были исключены из объявлений.

Как сообщалось, с 1 июня по 31 августа NVA совместно с работодателями реализует программу летней занятости школьников. Школьники в возрасте от 15 до 20 лет, получающие образование в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях, могут работать на рабочих местах, софинансируемых государством. Этой возможностью, как и в прошлом году, могут воспользоваться и украинские дети.