Болотник - поражение от Гвоздика, сомбреро и впечатления от Мексики

Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский боксёр Ричард Болотник, который недавно вернулся из Гвадалахары, где провёл бой с украинцем Александром Гвоздиком. Говорим о причинах неудачи, впечатлениях от Мексики и планах на следующий бой.
Сегодня в выпуске:
- Об эмоциях после боя с Гвоздиком
- Почему не пересматривал ли бой?
- В чём причина поражения?
- Сколько швов наложили после боя?
- Если бы не сечка, то победил бы?
- Почему Гвоздик не хотел боксировать 12 раундов?
- О претензиях к судье
- Как это - драться на огромном стадионе?
- Про Сауля Альвареса (Канело)
- Про гонорар за бой
- Впечатления от Мексики. Какие сувениры привёз?
- "Я хочу его просто побить". О Крэйге Ричардсе
- О чемпионате мира по хоккею
- Про сон. Чем можно заняться в 5 утра?
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