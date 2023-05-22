Болотник - поражение от Гвоздика, сомбреро и впечатления от Мексики

Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский боксёр Ричард Болотник, который недавно вернулся из Гвадалахары, где провёл бой с украинцем Александром Гвоздиком. Говорим о причинах неудачи, впечатлениях от Мексики и планах на следующий бой.