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Болотник - поражение от Гвоздика, сомбреро и впечатления от Мексики

Саша Пилат rus.tvnet.lv
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Новым гостем программы "Мне только спросить" стал латвийский боксёр Ричард Болотник, который недавно вернулся из Гвадалахары, где провёл бой с украинцем Александром Гвоздиком. Говорим о причинах неудачи, впечатлениях от Мексики и планах на следующий бой.

Сегодня в выпуске:

  • Об эмоциях после боя с Гвоздиком
  • Почему не пересматривал ли бой?
  • В чём причина поражения?
  • Сколько швов наложили после боя?
  • Если бы не сечка, то победил бы?
  • Почему Гвоздик не хотел боксировать 12 раундов?
  • О претензиях к судье
  • Как это - драться на огромном стадионе?
  • Про Сауля Альвареса (Канело)
  • Про гонорар за бой
  • Впечатления от Мексики. Какие сувениры привёз?
  • "Я хочу его просто побить". О Крэйге Ричардсе
  • О чемпионате мира по хоккею
  • Про сон. Чем можно заняться в 5 утра?

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