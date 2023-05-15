ФОТО ⟩ Дизайн устарел: Холанд маркером исправил "ошибку" на своих бутсах

В воскресенье, 14 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Эвертон".
В первом тайме "Манчестер Сити" вышел вперёд после гола Илкая Гюндогана, а к перерыву Эрлинг Холанд удвоил преимущество "горожан". Во втором тайме мяч ещё раз побывал в воротах "Эвертона" - дубль оформил Гюндоган.
Гол в ворота "Эвертона" стал для Холанда 36-м в 33-х сыгранных поединках сезона-2022/2023 Английской Премьер-лиги (АПЛ). Также в активе норвежца 7 ассистов.
Недавно норвежец побил рекорд АПЛ по голам за один сезон и в честь этого получил от Nike кастомные бутсы с цифрой 35 - столько голов было на счету норвежца. Но бутсы устарели слишком быстро - после гола "Эвертону" их пришлось переделывать подручными средствами.
Если результативность скандинавца не снизится, Nike придётся ждать до конца сезона, чтобы вручить Холанду обувь с правильной цифрой.
В данный момент у "Манчестер Сити" 85 очков в турнирной таблице АПЛ, а у идущего на втором месте "Арсенала" - 81 очко. Таким образом, команде Хосепа Гвардиолы осталось набрать два очка, чтобы защитить титул чемпионов.
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