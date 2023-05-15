Сартс: болезнь Лукашенко создает нестабильность

В любой стране, где лидер единолично руководил государством в течение длительного периода времени, его болезнь создает нестабильность, прокомментировал руководитель Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс подозрения о том, что глава Беларуси Александр Лукашенко болен.
После празднования 9 мая в Москве и Минске как политические обозреватели, так и СМИ выдвигали предположения, что у 68-летнего Лукашенко имеются проблемы со здоровьем.
На параде 9 мая в Москве Лукашенко выглядел нездоровым и даже на короткие расстояния ездил на специальном электромобиле. В Москве он пробыл всего несколько часов, а вскоре вернулся в Минск, но и там не выступил с традиционной речью.
Вечером в пятницу, 12 мая, автокортеж Лукашенко прибыл в Центр клинической медицины, находящийся в ведении Управления по делам президента, сообщает организация "Беларускі Гаюн". Лукашенко провел там два часа.
Болезнь Лукашенко заставит внимательно следить за событиями в Беларуси на следующей неделе, считает Сартс.
"Очевидно, что Лукашенко болен. Насколько сильно? Пока сложно сказать, но достаточно серьезно, чтобы не посещать ряд мероприятий, - сказал Сартс.
"Подробностей о состоянии здоровья в открытых источниках не найти, но очевидно, что вокруг этого факта ведется активная работа", - добавил эксперт.
Вспоминая развязанную Беларусью гибридную войну, когда власти использовали иммигрантов, и войну в Украине, состояние здоровья Лукашенко может повлиять на дальнейшие события, а потому важно следить за тем, как и какие процессы развиваются, и при необходимости принимать дальнейшие решения, указал эксперт.
На вопрос, выгодно ли президенту России Владимиру Путину потерять своего союзника, эксперт ответил, что такой поворот событий откроет как возможности, так и риски для многих игроков, включая Путина.
"Глядя сугубо с позиции России, конечно, Лукашенко всегда пытался выступать против по крайней мере части политики России в Беларуси, в том числе против более широкого вовлечения Беларуси в войну против Украины. В то же время мы должны признать, что действия России на данный момент не на самом высоком уровне и неясно, как отреагирует белорусская элита. Поэтому я согласен с тем, что это, вероятно, будет возможностью с точки зрения Кремля, но может быть и риском", - заключил Сартс.
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