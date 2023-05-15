Сартс: болезнь Лукашенко создает нестабильность

"Глядя сугубо с позиции России, конечно, Лукашенко всегда пытался выступать против по крайней мере части политики России в Беларуси, в том числе против более широкого вовлечения Беларуси в войну против Украины. В то же время мы должны признать, что действия России на данный момент не на самом высоком уровне и неясно, как отреагирует белорусская элита. Поэтому я согласен с тем, что это, вероятно, будет возможностью с точки зрения Кремля, но может быть и риском", - заключил Сартс.