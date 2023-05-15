"Найдена изнасилованной и убитой": хулиган сообщил родственникам пропавшей Юстине ложные сведения

Мужчина начал спрашивать у женщины в состоянии шока ее персональный код и домашний адрес. Когда он стал интересоваться данными, связанными с доступом к банковскому счету, у женщины возникли подозрения, что она разговаривает не с сотрудником полиции, а с мошенником.

"В этот момент что-то щелкнуло, и она поняла, что полицейский о таком не спросит", - говорит приемная мать Юстине Сандра Рейникова. Женщина позвонила своему сыну - отцу Юстине Владимиру Рейникову, который в тот момент был в церкви, где проходил молебен о нахождении Юстине. Семья вызвала полицию и написала заявление.

"Теперь мы боимся, потому что они знают домашний адрес", - говорит Сандра. Она сообщила, что полиция быстро отследила номер, с которого был сделан звонок, и задержала звонившего.

С учетом предпринятых к настоящему времени мер по поиску пропавшей 5 мая девочки, а также того, что уже несколько раз была осмотрена прилегающая территория, на прошлой неделе тактика поисков была изменена. Вместо экстенсивных поисковых мероприятий с усиленным привлечением добровольцев началось целенаправленное обследование отдельных территорий и объектов. Кроме того, полиция находится на постоянной связи с волонтерами, которые продолжают поиски девочки в окрестностях.

7-летняя Юстине Рейникова пропала вечером 5 мая в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края, когда около 19:00 вышла во двор поиграть перед сном. Около 20:00 ее отец Владимир Рейников вышел позвать девочку домой, но не обнаружил ее. Вместе с соседями он начал поиски, а около 21:00 вызвал полицию, которая оперативно приступила к розыску ребенка.

Обследована территория площадью более 20 квадратных километров, восемь водоемов, самые мелкие из которых были выкачаны, а более глубокие - исследованы водолазами и осмотрены с помощью подводных дронов. Обследованы все колодцы в округе. Район обыскивали с вертолетов пограничной службы. В поисках использовались дроны с тепловизионной камерой. Ребенка искали Государственная полиция, пограничники, земессарги, волонтеры, кинологи с собаками.

Юстине была одета в короткую розовую куртку, белый свитер, черные джинсы и черную обувь. Приметы девочки: рост 124 см, светлые волосы до плеч. У Юстине проблемы со здоровьем - ее речь может быть непонятной для посторонних.