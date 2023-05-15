ФОТО ⟩ В Риге и Юрмале развернули самый большой флаг Казахстана в мире

Своей уникальной зрелищной акцией казахстанские болельщики выразили поддержку сборной команде своей страны, которая участвует в чемпионате мира по хоккею 2023.

Казахстан является кандидатом на проведение чемпионата мира по хоккею в 2027 году. В рамках акции поддержки страны-кандидата на проведение ЧМ-2027, в этот четверг игроки сборной Казахстана проведут мастер-класс для учеников рижской хоккейной школы ICE Academy.

В первом туре чемпионата мира сборная Казахстана неожиданно обыграла Норвегию 4:3 в серии буллитов, но в следующем матче признала превосходство Чехии - 1:5.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.