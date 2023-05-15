Сборная Латвии впервые в истории чемпионатов мира обыграла Чехию

Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею, впервые в истории турнира обыграв команду Чехии.
Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийской сборной в овертайме со счётом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).
Латвийские хоккеисты активно начали встречу, много времени проводили в нападении и действовали внимательно в защите, но, несмотря на большее количество бросков по воротам Шимона Грубеца, именно чехи первыми открыли счёт - на 9-й минуте первого периода Давид Немечек поразил ворота Артура Шилова, обзор которому загородили собственные защитники.
В начале второго периода сборная Латвии забила дважды за 1 минуту 12 секунд и перехватила лидерство. Сначала Рихард Букартс решился на бросок от синей линии и не прогадал, так как столпотворение у ворот чехов помешало Грубецу сориентироваться. После этого Мартиньш Дзиеркалс получил передачу, на скорости вышел справа к воротам и бросил в верхнюю девятку. Чехам удалось сравнять в середине второго периода благодаря Доминику Кубалику, который получил передачу на пятаке и без помех бросил между ног Шилова.
На 46-й минуте Латвия второй раз в матче вышла вперёд - после выигранного вбрасывания шайба оказалась у Оскара Цибульскиса, который получил её на синей линии и не долго думая нанёс точный бросок. Чехам удалось сравнять за три минуты до финальной сирены, когда Роман Червенка перевёл шайбу справа налево Михалу Кемпни и тот без помех поразил пустые ворота.
В оставшееся время болельщики голов не увидели, а в овертайме победу сборной Латвии принёс Оскар Батня, который на добивании в падении отправил шайбу в ворота Грубеца.
Отметим, что сборная Латвии впервые в истории одержала победу над Чехией на чемпионатах мира.
Латвия впервые победила на домашнем чемпионате мира - на счету команды два балла после трёх матчей и 6-е место в группе "В". Сборная Чехии с 7 очками занимает второе место в группе. 18 мая сборную Чехии ожидает матч со Словенией, а Латвия 17 мая сыграет с Норвегией.
Финляндия - Швеция
Швеция по буллитам обыграла Финляндию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до трёх матчей. Встреча прошла на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу шведов.
Счёт в матче был открыт лишь на 38-й минуте - шведов вперёд вывел Оскар Линдберг. Юхо Ламмикко точным броском в третьем периоде перевёл матч в овертайм. По буллитам победу в матче одержала команда Швеции.
Сборная Швеции выиграла три матча из трёх на старте ЧМ-2023 и с 8 очками занимает второе место в группе "А", а у финнов 4 очка и 4-е место. В следующем туре Финляндию ждёт матч с Францией (17 мая), а Швеция 18 мая сыграет с Венгрией.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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