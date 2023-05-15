Сборная Латвии впервые в истории чемпионатов мира обыграла Чехию

В оставшееся время болельщики голов не увидели, а в овертайме победу сборной Латвии принёс Оскар Батня, который на добивании в падении отправил шайбу в ворота Грубеца.

Отметим, что сборная Латвии впервые в истории одержала победу над Чехией на чемпионатах мира.

Латвия впервые победила на домашнем чемпионате мира - на счету команды два балла после трёх матчей и 6-е место в группе "В". Сборная Чехии с 7 очками занимает второе место в группе. 18 мая сборную Чехии ожидает матч со Словенией, а Латвия 17 мая сыграет с Норвегией.

Финляндия - Швеция

Швеция по буллитам обыграла Финляндию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до трёх матчей. Встреча прошла на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершилась со счётом 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу шведов.

Счёт в матче был открыт лишь на 38-й минуте - шведов вперёд вывел Оскар Линдберг. Юхо Ламмикко точным броском в третьем периоде перевёл матч в овертайм. По буллитам победу в матче одержала команда Швеции.

Сборная Швеции выиграла три матча из трёх на старте ЧМ-2023 и с 8 очками занимает второе место в группе "А", а у финнов 4 очка и 4-е место. В следующем туре Финляндию ждёт матч с Францией (17 мая), а Швеция 18 мая сыграет с Венгрией.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.