Чемпионат по хоккею, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, сейчас проходит в Риге и Тампере. В связи с этим в кремлевской пропаганде по этому вопросу накопилась определенная доля желчи. То, что латвийская сборная начала чемпионат с двух поражений - дополнительная возможность для российских журналистов использовать латвийский хоккей в пропаганде.
Российский журналист использовал поражения сборной Латвии для пропаганды
Журналист портала sportbox.ru Сергей Почежирцев в своей публикации указал на неудачное выступление сборной Латвии в начале турнира, где она потерпела два поражения - 0:6 против Канады и 1:2 против Словакии.
Он говорит, что это последствия ухода рижского "Динамо" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и запрета латвийским хоккеистам выступать в чемпионате КХЛ. Латвия, кроме отдельных игроков, разорвала все связи с КХЛ.
Почежирцев считает, что у латвийской сборной больше нет надежд на борьбу за выход в четвертьфинал, хотя это не так. Он отмечает, что в прошлом году Латвия была близка к тому, чтобы войти в группу восьми сильнейших команд, но в этом турнире они позорят своих соотечественников.
Журналист отмечает, что Харийс Витолиньш в свое время успешно работал со сборной России и "за большой вклад в успех сборной" был награжден Орденом Почета. Со сборной Латвии таких успехов у него не получилось.
"В этом году Латвия принимает чемпионат мира, который должен был проходить в Санкт-Петербурге, но был отобран у России. В итоге Международная федерация хоккея (IIHF) сделала выбор в пользу Тампере и Риги. Латвийские болельщики наверняка надеялись на успешное выступление команды в родных стенах. В прошлом году их сборная остановилась в одном шаге от выхода в плей-офф", - пишет Почежирцев. "Однако начало турнира получилось для хозяев ужасным. В дебютной встрече команда Витолиньша получила по полной от Канады. Больше девяти тысяч болельщиков наблюдали за тем, как в ворота их сборной влетали шесть безответных шайб. При этом нельзя сказать, что североамериканцы привезли на турнир звёздный состав".
Во второй игре чемпионата мира Латвия уступила Словакии со счетом 1:2
Почежирцев также ссылается на слова российского хоккеиста Андрея Зюзина, который в проблемах сборной Латвии видит уход рижского "Динамо" из КХЛ.
"Честно говоря, впервые увидел такую разобранную латвийскую сборную. Неприятный сюрприз! Две версии. Первая: Латвия потеряла свой стиль, когда отказалась от КХЛ. Вторая: весь ее запал ушел в политические дрязги, в русофобию, именно хоккейного праздника не чувствуется. Выбирайте любую из версий, а, может, работают обе", - сказал Зюзин.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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