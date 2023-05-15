Российский журналист использовал поражения сборной Латвии для пропаганды

Журналист портала sportbox.ru Сергей Почежирцев в своей публикации указал на неудачное выступление сборной Латвии в начале турнира, где она потерпела два поражения - 0:6 против Канады и 1:2 против Словакии.

Он говорит, что это последствия ухода рижского "Динамо" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и запрета латвийским хоккеистам выступать в чемпионате КХЛ. Латвия, кроме отдельных игроков, разорвала все связи с КХЛ.

Почежирцев считает, что у латвийской сборной больше нет надежд на борьбу за выход в четвертьфинал, хотя это не так. Он отмечает, что в прошлом году Латвия была близка к тому, чтобы войти в группу восьми сильнейших команд, но в этом турнире они позорят своих соотечественников.

Журналист отмечает, что Харийс Витолиньш в свое время успешно работал со сборной России и "за большой вклад в успех сборной" был награжден Орденом Почета. Со сборной Латвии таких успехов у него не получилось.