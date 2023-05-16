"Потрясающее чувство": ещё один исторический гол Оскара Батни

Напомним, в понедельник, 15 мая, сборная Латвии по хоккею впервые в истории чемпионатов мира обыграла команду Чехии. Матч завершился победой латвийских хоккеистов в дополнительное время - 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

В овертайме победу сборной Латвии принёс Оскар Батня, который на добивании в падении отправил шайбу в ворота чешского голкипера Шимона Грубеца.

"У меня нет слов. Вы слышали - арена взорвалась! Очевидно, это потрясающее чувство. Впервые в истории мы обыграли чехов. Это тоже приятное чувство", - сказал латвийский хоккеист в интервью пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

Для Батни это четвёртый чемпионат мира и третий гол в 20 матчах. 28-летний хоккеист два года назад на чемпионате мира в Риге забил гол, когда Латвия впервые обыграла Канаду (2:0).

"Этот гол определённо можно отнести к двум лучшим. Второй был в матче, когда мы впервые обыграли Канаду. Этот гол забит в овертайме, поэтому тоже особенный", - сказал Батня, который не смог выбрать, какой гол для него более важный.