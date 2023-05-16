"Потрясающее чувство": ещё один исторический гол Оскара Батни

После исторической победы над сборной Чехии латвийский нападающий Оскар Батня не скрывал своей радости и чувства удовлетворения от заброшенной победной шайбы.
Напомним, в понедельник, 15 мая, сборная Латвии по хоккею впервые в истории чемпионатов мира обыграла команду Чехии. Матч завершился победой латвийских хоккеистов в дополнительное время - 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).
В овертайме победу сборной Латвии принёс Оскар Батня, который на добивании в падении отправил шайбу в ворота чешского голкипера Шимона Грубеца.
"У меня нет слов. Вы слышали - арена взорвалась! Очевидно, это потрясающее чувство. Впервые в истории мы обыграли чехов. Это тоже приятное чувство", - сказал латвийский хоккеист в интервью пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).
Для Батни это четвёртый чемпионат мира и третий гол в 20 матчах. 28-летний хоккеист два года назад на чемпионате мира в Риге забил гол, когда Латвия впервые обыграла Канаду (2:0).
"Этот гол определённо можно отнести к двум лучшим. Второй был в матче, когда мы впервые обыграли Канаду. Этот гол забит в овертайме, поэтому тоже особенный", - сказал Батня, который не смог выбрать, какой гол для него более важный.
По ходу матча сборная Латвии нанесла 35 бросков, а чешские хоккеисты ответили 25 бросками. Латвия одержала свою первую победу в трёх матчах, тогда как для Чехии это поражение стало первым в трёх матчах на этом чемпионате.
Перед матчем у сборной Латвии был выходной, а Чехия накануне провела матч с Казахстаном (5:1).
"Мы были свежее. Мы старались придерживаться плана на игру. Кажется, это сработало. Конечно, были некоторые ошибки. Слава Богу, что счёт 4:3".
Батня подчеркнул, что сборная Латвии верила в свои силы.
"Главное, что мы были едины, мы были сплочённой командой. Мы верили, что можем победить - не сдавались. Вышли на лёд бороться. Результат положительный, атмосфера была отличная".
За поединком сборных Латвии и Чехии в "Арене Рига" наблюдали 7780 зрителей.
В данный момент в активе сборной Латвии два очка после трёх матчей и 6-е место в группе "В". 17 мая сборную Латвии ожидает матч с Норвегией.
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