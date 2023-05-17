"Человек очень похож на шимпанзе, а Путин – мелкий шкодник": Юлия Латынина о русских Эстонии, сетевых глистах и контрнаступлении ВСУ

- Можно ли Шендеровичу говорить то, что он думает? Я знаю, какой ответ на этот вопрос дает Путин еще со времен закрытия программы "Куклы". Этот ответ – «нельзя». Теперь я вижу, как сетевые тролли присоединились к Путину, только с другой стороны. Мне трудно понять их логику. Я очень не люблю культуру отмены. Считаю, что это одна из самых страшных вещей, которая есть в сегодняшнем мире. Единственно, что тут имеет смысл обсуждать, как мне кажется, это «подвиг» того человека, который облил Шендеровича кетчупом. Не совсем понятно, кого он представляет. Вроде как питерский активист.



Лучше всех о нем сказал мне сегодня Михаил Подоляк, который не относится к числу поклонников Шендеровича. Он сказал, что с этим человеком все понятно, что он трус, который вместо того, чтобы сражаться с Путиным, сражается с Шендеровичем. Честно говоря, мне к словам Подоляка добавить нечего.





Если речь действительно идет о человеке, который таким образом пытается прославиться, а не о провокаторе, который вырядился в майку с символикой батальона "Азов" специально для картинки в The New York Times, чтобы они там напечатали с картинкой слова "вот, кому мы даем оружие".