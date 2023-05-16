Количество украинских беженцев в Латвии уменьшается

Тот факт, что число беженцев сокращается, находит отражение и в запрашиваемой финансовой помощи.

"Это образованные люди, люди с детьми, они хотят найти работу, а также вносят свой вклад в экономику. Нет такого, что они живут на социальные пособия, они экономически активны.

Да, с одной стороны, это нагрузка на экономику, но это и вклад", - сказал Спринджукс о беженцах, которые могут остаться в Латвии на более длительный срок, потому что им некуда возвращаться в Украину.

Точных данных о том, сколько украинских беженцев нашли работу в Латвии, нет, но, судя по данным из самоуправлений, беженцы достаточно хорошо интегрируются в рынок труда.

Уже сообщалось, что помощь, оказанная латвийским государством украинским беженцам, составляет около 64 миллионов евро.

План поддержки беженцев был подготовлен в прошлом году исходя из того, что этот год будет очень трудным для украинцев и что, вероятно, последует вторая волна, а это значит, что Латвии придется принять еще 40 000 беженцев. Однако этого не случилось, и сейчас поток беженцев умеренный, ситуация постепенно начинает стабилизироваться, а изначально запланированная сумма помощи беженцам сократилась с 204 млн евро до 102 млн евро.