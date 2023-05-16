Витолиньш: "Победа над Чехией дорого стоила"

Победа сборной Латвии по хоккею в матче против Чехии дорого обошлась, так как несколько игроков могли получить более или менее серьёзные травмы, сообщил в беседе с журналистами главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш.
Напомним, в понедельник, 15 мая, сборная Латвии по хоккею впервые в истории чемпионатов мира обыграла команду Чехии. Матч завершился победой латвийских хоккеистов в дополнительное время - 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).
"Мы заслужили победу. С первых минут было видно, что у нас хороший настрой. Мы очень хорошо действовали в средней зоне, ждали контратак соперника. Даже когда они забили первый гол, мы продолжали доминировать. Продолжали ждать, когда к нам придут голы и нас наконец-то прорвёт", - сказал после матча Витолиньш.
"Победа дорогого стоила - у нас большое количество игроков с возможными травмами. Завтра будет новый день, а там посмотрим, потому что пока адреналин и никакой боли во время игры не чувствуется. Самоотверженность, которая была у игроков сегодня, - это единственный способ победить", - подчеркнул главный тренер.
В конце второго периода шайба попала в голову Андрису Джериньшу, который был вынужден отправиться в раздевалку, но вскоре вернулся и вышел на лёд в третьем периоде. Витолиньш заявил, что сначала врачи команды подумали, что Джериньш получил сотрясение мозга, однако травма, вероятно, не такая серьёзная.
Также Витолиньш сообщил, что в середине третьего периода из обоймы выпал Рихард Букартс, Увис Балинскис повредил руку, а Рудольф Балцерс играл с болью в плече.
"Когда в третьем периоде больше не мог играть Букартс, развалились все смены. Тогда мы перешли на игру в три звена", - сказал тренер.
Сборная Латвии начала чемпионат мира с двух неудач, сначала уступив Канаде со счётом 0:6, а затем признав превосходство Словакии со счётом 1:2.
В данный момент 8 очков в группе "В" у Канады, 7 очков - у Чехии, 6 - у Швейцарии, 4 - у Словакии, 2 - у Казахстана и Латвии, одно очко - у Норвегии, а замыкает турнирную таблицу Словения, которая пока очков не набрала.
17 мая сборную Латвии ожидает матч с Норвегией.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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