Витолиньш: "Победа над Чехией дорого стоила"

Напомним, в понедельник, 15 мая, сборная Латвии по хоккею впервые в истории чемпионатов мира обыграла команду Чехии. Матч завершился победой латвийских хоккеистов в дополнительное время - 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

"Мы заслужили победу. С первых минут было видно, что у нас хороший настрой. Мы очень хорошо действовали в средней зоне, ждали контратак соперника. Даже когда они забили первый гол, мы продолжали доминировать. Продолжали ждать, когда к нам придут голы и нас наконец-то прорвёт", - сказал после матча Витолиньш.

"Победа дорогого стоила - у нас большое количество игроков с возможными травмами. Завтра будет новый день, а там посмотрим, потому что пока адреналин и никакой боли во время игры не чувствуется. Самоотверженность, которая была у игроков сегодня, - это единственный способ победить", - подчеркнул главный тренер.