Умер футбольный арбитр и легенда латвийского футбола Рубенис

Ленертс-Рубенис был многолетним спортивным работником и обозревателем, в своё время одним из ведущих футбольных арбитров в своём регионе. Он написал более десяти книг, в том числе учебные пособия для футбольных судей.

Также Ленертс-Рубенис является обладателем награды Latvijas Gada balvas sportā за жизненный вклад, а также обладателем первой Золотой почётной медали LFF.

Latvijas futbols dziļās sērās mūžībā pavada vienu no savām izcilākajām personībām 🕯️ pic.twitter.com/htym5Eb0y8 — Futbola federācija (@kajbumba) May 16, 2023

Ленертс-Рубенис начал заниматься футбольным судейством в раннем возрасте, с годами став легендой футбольного судейства в Латвии, на чей опыт до сих пор ссылаются его коллеги. В течение многих лет он работал над образованием и подготовкой судей, долгое время отвечая за этот сегмент, а также участвуя во внутренней работе LFF.

Работал в журнале Sports и всю свою жизнь служил футболу, в том числе благодаря своим прекрасным писательским способностям, оказавшим влияние на развитие латвийского футбола и спортивной журналистики. Ленертс-Рубенис считается одним из самых ярких футбольных энтузиастов и знатоков в истории Латвии.

Прощание с Ленертом-Рубенисом состоится 19 мая в 13:00 в большом зале Рижского крематория.

Игры на этой неделе во внутренних соревнованиях латвийского футбола начнутся с минуты молчания.