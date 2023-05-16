Вт, 16.05.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

ВИДЕО ⟩ Остапенко накричала на судью во время матча с россиянкой

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ведущая теннисистка Латвии Алёна Остапенко снова вышла из себя на корте. Это произошло во время матча против россиянки Дарьи Касаткиной.

Остапенко, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге WTA, обыграла россиянку Дарью Касаткину (9 WTA) в 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) - 6:4, 4:6, 6:0.

Несмотря на победу, Остапенко во время матча поругалась с судьёй.

Инцидент произошёл во втором сете при счёте 4:2 в пользу россиянки. Остапенко осталась недовольна решением судьи на вышке Марии Чичак, которая засчитала попадание Касаткиной в корт. Остапенко потребовала вызвать на корт супервайзера. После чего Чичак спустилась с вышки и показала Остапенко, что аута не было.

"Он ничем не поможет, потому что я принимаю решение. Позже он сможет вам это объяснить", - сказала Чичак. 

 "Вы никогда больше не будете судить мои матчи", - крикнула 25-летняя латвийская теннисистка.

Пользователи Twitter назвали такое поведение латвийской теннисистки неуважительным и неуместным для спортсменки такого высокого уровня.

В четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) - Каролина Мухова (Чехия).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх