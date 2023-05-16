ВИДЕО ⟩ Остапенко накричала на судью во время матча с россиянкой

Ведущая теннисистка Латвии Алёна Остапенко снова вышла из себя на корте. Это произошло во время матча против россиянки Дарьи Касаткиной.
Остапенко, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге WTA, обыграла россиянку Дарью Касаткину (9 WTA) в 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) - 6:4, 4:6, 6:0.
Несмотря на победу, Остапенко во время матча поругалась с судьёй.
Инцидент произошёл во втором сете при счёте 4:2 в пользу россиянки. Остапенко осталась недовольна решением судьи на вышке Марии Чичак, которая засчитала попадание Касаткиной в корт. Остапенко потребовала вызвать на корт супервайзера. После чего Чичак спустилась с вышки и показала Остапенко, что аута не было.
"Он ничем не поможет, потому что я принимаю решение. Позже он сможет вам это объяснить", - сказала Чичак.
"Вы никогда больше не будете судить мои матчи", - крикнула 25-летняя латвийская теннисистка.
Jelena Ostapenko to Marija Cicak:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 15, 2023
“You will never, ever be at my match again.”
It wouldn’t be a Penko match without a little spice. 🌶️
pic.twitter.com/mpCTB5brig
Пользователи Twitter назвали такое поведение латвийской теннисистки неуважительным и неуместным для спортсменки такого высокого уровня.
В четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) - Каролина Мухова (Чехия).
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