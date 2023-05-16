ВИДЕО ⟩ Остапенко накричала на судью во время матча с россиянкой

Остапенко, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге WTA, обыграла россиянку Дарью Касаткину (9 WTA) в 1/8 финала турнира WTA в Риме (Италия) - 6:4, 4:6, 6:0.

Несмотря на победу, Остапенко во время матча поругалась с судьёй.

Инцидент произошёл во втором сете при счёте 4:2 в пользу россиянки. Остапенко осталась недовольна решением судьи на вышке Марии Чичак, которая засчитала попадание Касаткиной в корт. Остапенко потребовала вызвать на корт супервайзера. После чего Чичак спустилась с вышки и показала Остапенко, что аута не было.

"Он ничем не поможет, потому что я принимаю решение. Позже он сможет вам это объяснить", - сказала Чичак.

"Вы никогда больше не будете судить мои матчи", - крикнула 25-летняя латвийская теннисистка.

Jelena Ostapenko to Marija Cicak:



“You will never, ever be at my match again.”



It wouldn’t be a Penko match without a little spice. 🌶️

pic.twitter.com/mpCTB5brig — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 15, 2023

Пользователи Twitter назвали такое поведение латвийской теннисистки неуважительным и неуместным для спортсменки такого высокого уровня.

В четвертьфинале турнира Остапенко сыграет с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) - Каролина Мухова (Чехия).