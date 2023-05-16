Сборная Норвегии накануне матча с Латвией одержала первую победу на ЧМ

Сборные Норвегии и Дании одержали победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв Словению и Австрию соответственно.
Дания - Австрия
Дания уверенно обыграла сборную Австрии, забросив шесть шайб в ворота соперника. Встреча группы "А", прошедшая в финском Тампере, завершилась со счётом 6:2 (1:0, 1:1, 4:1).
На 10-й минуте первого периода Николай Элерс открыл счёт в матче. На 8-й минуте второго периода Томас Раффль восстановил равенство в счёте, но на 14-й минуте периода Никлас Андерсен вновь вывел датчан вперёд.
На 7-й минуте третьего периода Йеспер Йенсен забросил третью шайбу в ворота сборной Австрии, а спустя две минуты Петер Шнайдер сократил отставание до минимума. В оставшееся время датчане забросили ещё три шайбы благодаря Никласу Йенсену, Матиасу Лассену и Патрику Русселлю.
После трёх проведённых встреч сборная Дании занимает второе место в турнирной таблице группы "А", набрав 8 очков. На счету Австрии один балл после трёх матчей и 6-е место.
В следующем матче Дания сыграет с Германией (18 мая), а сборная Австрии встретится с национальной командой США (17 мая).
Словения - Норвегия
Сборная Норвегии одержала первую победу на чемпионате мира, минимально обыграв Словению. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился победой норвежцев со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
На 15-й минуте первой двадцатиминутки Томас Берг-Пёульсен с передач Йоханнеса Йоханнесена и Томаса Ольсена открыл счёт в матче. В оставшееся время команды обошлись без заброшенных шайб.
После победы норвежцы занимают 5-е место в группе "В", имея в своём активе четыре очка. Сборная Словении замыкает группу, после трёх матчей не набрав ни одного очка.
В следующем матче сборная Словении встретится с командой Чехии (18 мая), а норвежцы сыграют с Латвией (17 мая). За ходом этого матча можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET. Начало игры в 16:20.
Сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Франция скрестит клюшки с Венгрией, а Швейцария сыграет с Казахстаном.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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