Сборная Норвегии накануне матча с Латвией одержала первую победу на ЧМ

На 15-й минуте первой двадцатиминутки Томас Берг-Пёульсен с передач Йоханнеса Йоханнесена и Томаса Ольсена открыл счёт в матче. В оставшееся время команды обошлись без заброшенных шайб.

После победы норвежцы занимают 5-е место в группе "В", имея в своём активе четыре очка. Сборная Словении замыкает группу, после трёх матчей не набрав ни одного очка.

В следующем матче сборная Словении встретится с командой Чехии (18 мая), а норвежцы сыграют с Латвией (17 мая). За ходом этого матча можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET. Начало игры в 16:20.

Сегодня пройдут ещё два матча - в 20:20 Франция скрестит клюшки с Венгрией, а Швейцария сыграет с Казахстаном.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.