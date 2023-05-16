Венгрия одержала первую победу на ЧМ-2023

Сборная Венгрии по хоккею одержала первую победу на ЧМ-2023, в овертайме одолев Францию. В параллельном матче Казахстан потерпел разгромное поражение от Швейцарии.
Франция - Венгрия
Сборная Венгрии в овертайме вырвала победу у сборной Франции и завоевала свою первую победу на чемпионате мира. Матч прошёл в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" и завершился победой венгров в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).
На 17-й минуте первого периода Шарль Бертран открыл счёт в матче, но за 21 секунду до конца первого периода Бенце Штипшиц восстановил равенство в счёте.
На 10-й минуте второго периода Луи Будон вновь вывел сборную Франции вперёд, но четыре минуты спустя Вильмош Галло вновь сравнял - 2:2. В овертайме победу сборной Венгрии принёс Иштван Барталиш.
После трёх проведённых встреч сборная Франции занимает 4-е место в турнирной таблице группы "А", набрав четыре очка. На счету Венгрии два балла после трёх матчей и 6-е место в группе.
В следующем матче Франция сыграет с Финляндией (17 мая), а сборная Венгрии встретится со Швецией (18 мая).
Швейцария - Казахстан
Казахстан потерпел разгромное поражение от Швейцарии. Матч прошёл в "Арене Рига" и завершился со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу швейцарцев.
На 5-й минуте первого периода Тобиас Гайссер открыл счёт в матче. Во втором периоде Фабрис Херцог и Дамьен Риа довели счёт до крупного, а в заключительном игровом отрезке Нино Нидеррайтер и Ромен Лёффель завершили разгром сборной Казахстана.
После трёх проведённых встреч сборная Швейцарии занимает первое место в турнирной таблице группы "В", набрав девять очков. На счету Казахстана два балла после трёх матчей и 7-е место в группе.
17 мая, сборная Казахстана сыграет с Канадой, а швейцарцы днём позже встретятся со Словакией.
Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.
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