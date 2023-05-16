Венгрия одержала первую победу на ЧМ-2023

Франция - Венгрия

Сборная Венгрии в овертайме вырвала победу у сборной Франции и завоевала свою первую победу на чемпионате мира. Матч прошёл в Тампере на стадионе "Нокиа Арена" и завершился победой венгров в овертайме со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0).

На 17-й минуте первого периода Шарль Бертран открыл счёт в матче, но за 21 секунду до конца первого периода Бенце Штипшиц восстановил равенство в счёте.

На 10-й минуте второго периода Луи Будон вновь вывел сборную Франции вперёд, но четыре минуты спустя Вильмош Галло вновь сравнял - 2:2. В овертайме победу сборной Венгрии принёс Иштван Барталиш.

После трёх проведённых встреч сборная Франции занимает 4-е место в турнирной таблице группы "А", набрав четыре очка. На счету Венгрии два балла после трёх матчей и 6-е место в группе.

В следующем матче Франция сыграет с Финляндией (17 мая), а сборная Венгрии встретится со Швецией (18 мая).

Швейцария - Казахстан