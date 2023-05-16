Видео ⟩ В Межциемсе орудует поджигатель: пострадали мусорные контейнеры и автомобиль

Под покровом ночи в Межциемсе снова действует поджигатель. Были подожжены мусорные баки, которые расположены под лестничными клетками многоквартирных домов и один автомобиль Renualt Master. Жители потрясены и напуганы случившимся.

"Я живу в этом доме. Наши мусорные баки не пострадали, но из соседнего дома пришли соседи и пожаловались. Они были возмущены, мягко говоря. Нет, самого пожара мы не видели, говорят, это было ночью. Так как наши окна выходят на другую сторону, то мы не видели ни пожарных, ни полицейских", - поделилась местная жительница.

Поджигатель действовал в ночь на воскресенье, 14 мая, с 23:00 до 01:00. Загорелись 13 недавно замененных мусорных баков. Были повреждены несколько домов.

"Когда возле нашего дома случился пожар, как будто все убрали. Недавно мусора не было, а сейчас опять откуда-то эти сгоревшие останки и колеса. То же самое и в другом подъезде. Я вообще не понимаю, где мусорные баки", - возмущается местный житель.

В одном из домов также пострадал мусоропровод, который разрушился от жара. Еще один местный житель резко высказался в адрес поджигателя, а также добавил, что "сейчас молодежь и люди в целом гораздо злее и бессовестнее, чем раньше".

Государственная полиция призывает всех, у кого есть какая-либо информация о происшествии, сообщить об этом.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)