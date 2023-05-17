"Интер" впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов

Интер - Милан

Матч проходил на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершился победой "Интера" с минимальным счётом - 1:0. Автором единственного мяча в этой встрече стал форвард Лаутаро Мартинес, который отличился на 74-й минуте матча с передачи нападающего Ромелу Лукаку.

В первом полуфинале "Милан" дома проиграл "Интеру" со счётом 0:2.

Для "Интера" это первый выход в главный клубный турнир Европы за 13 лет. В сезоне-2009/2010 команда под руководством Жозе Моуринью также добралась до решающего матча Лиги чемпионов и стала обладателем трофея, переиграв в финале мюнхенскую "Баварию".

Отметим, что команда из Италии сыграет в финале Лиги чемпионов впервые за шесть лет. В последний раз итальянский клуб выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2016/2017 - это был "Ювентус", который в решающем матче уступил мадридскому "Реалу" (1:4).

"Интер" прошёл серьёзный путь в Лиге чемпионов в этом году. Он вышел из группы с "Барселоной" и "Баварией", заняв второе место. В 1/8 финала команда обыграла "Порту" (1:0 по сумме двух встреч), а в четвертьфинале еще одну португальскую команду - "Бенфику" (5:3).

В финале Лиги чемпионов сезона-2022/2023 "Интер" сыграет с победителем полуфинальной пары "Манчестер Сити" - "Реал" (первый матч - 1:1).