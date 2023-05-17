"Были случаи, когда люди плевали в меня". Польская волейболистка рассказала о травле из-за игры в России

Смажек выступала за калининградский "Локомотив" в 2021-2022 годах. После начала войны в Украине волейболистка долго не высказывалась на эту тему, а также не решалась расторгнуть контракт с "Локомотивом". В конце концов она уехала из России и завершила сезон в Польше.

Однако польские болельщики выразили явное недовольство позицией спортсменки. Это привело к тому, что полька долгое время не решалась на интервью. В программе W cieniu sportu ("В тени спорта") Смажек рассказала, с какой волной хейта ей пришлось столкнуться.

"Дошло до того, что я боялась выходить из дома. Были случаи, когда люди толкали меня или плевали в меня.

Я лечу депрессию. Раньше у меня были панические атаки, которые иногда возвращаются. Всё началось в России, и это был момент, когда меня всё переполняло. Внутри меня всё копилось, а эта ситуация добила меня", - призналась волейболистка.

Также 26-летняя спортсменка заявила, что была очень подавлена из-за этого.

"Я чувствовала, что нет смысла играть в волейбол, принимать душ, есть, выходить на улицу. Я была так подавлена, что не понимала, что происходит. Позже мне поставили диагноз, и сейчас я лечусь", - цитирует Смажек Sport.pl.

С "Локомотивом" Смажек выиграла чемпионат России-2022 и стала серебряным призёром розыгрыша Кубка России-2021.

После ухода из российского клуба волейболистка перешла в польский "Девелопрес", а сейчас играет в бразильском "Озаску".