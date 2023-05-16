Rīgas namu pārvaldnieks предложит новую услугу

Во время консультаций у клиентов будет возможность узнать актуальную информацию о доступных программах реновации зданий, предлагаемых для софинансирования как муниципалитетом, так и государством.

Клиенты могут участвовать в цикле консультаций как в очном, так и в дистанционном формате, а также будут иметь возможность задать вопросы специалистам RNP, которые отремонтировали уже несколько зданий, заручившись поддержкой как Рижской думы, так и Altum.

В ходе консультаций можно будет узнать о софинансировании, совместном принятии решений, программах Altum по комплексной реновации зданий, поддержке Рижской думы в благоустройстве дворов и обновлении фасадов.

Первая консультация состоится уже 16 мая в 17:00. Остальные мероприятия пройдут 30 мая, 6 июня и 13 июня.

Как сообщалось, в 2021 году предприятие RNP работало с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании увеличился менее чем на 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.