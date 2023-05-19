ВИДЕО ⟩ Очередные лёгкие победы "Риги" и RFS

Отметим, что обе команды не могут выиграть уже семь матчей подряд.

В заключительном матче 13-го тура "Даугавпилс" на своём поле сыграл вничью с "Меттой" - 1:1. Счёт в матче на 68-й минуте открыл Уильям Муквелле, который реализовал 11-метровый удар. Рижанам удалось уйти от поражения за пять минут до конца основного времени - гол на счету Бруно Мелниса.

В 14-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 21-23 мая, "Рига" на своём поле сыграет с "Тукумсом", RFS - с "Аудой", "Валмиера" - с "Даугавпилсом", "Елгава" - с "Лиепаей", а "Метта" - с "Супер Новой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.