ВИДЕО ⟩ Очередные лёгкие победы "Риги" и RFS

Завершился очередной тур чемпионата Латвии по футболу, который на этот раз прошёл без громких сюрпризов.
13-й тур начался с уверенной выездной победы "Риги" над "Аудой" - 2:0. На 41-й минуте после передачи Дугласа Аурелиу отличился Милош Йойич, а восемь минут спустя гол в ворота Роберта Озолса забил финн Микаэль Сойсало.
RFS на своём поле уверенно обыграла "Лиепаю", забив все голы во втором тайме в течение семи минут. Матч завершился со счётом 3:0. На 46-й минуте счёт открыл Дмитрий Зеленков, а три минуты спустя латвийский футболист оформил дубль. Окончательный счёт на 53-й минуте установил серб Андрей Илич, которому ассистировал Роберт Савалниекс.
Действующий чемпион страны "Валмиера" на выезде не смог обыграть "Тукумс" - 0:0.
Вничью завершился матч между "Супер Новой" и "Елгавой" - 2:2.
Счёт был открыт на 4-й минуте встречи, когда Марцис Пейланс неудачно головой отправил мяч в собственные ворота. На 25-й минуте Денис Ракель удвоил преимущество "Супер Новы", но гостям всё же удалось уйти от поражения - на 38-й минуте Данила Патийчук головой сократил отставание в счёте, а на 82-й минуте Давис Марцис Валмиер сделал счёт равным.
Отметим, что обе команды не могут выиграть уже семь матчей подряд.
В заключительном матче 13-го тура "Даугавпилс" на своём поле сыграл вничью с "Меттой" - 1:1. Счёт в матче на 68-й минуте открыл Уильям Муквелле, который реализовал 11-метровый удар. Рижанам удалось уйти от поражения за пять минут до конца основного времени - гол на счету Бруно Мелниса.
В 14-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 21-23 мая, "Рига" на своём поле сыграет с "Тукумсом", RFS - с "Аудой", "Валмиера" - с "Даугавпилсом", "Елгава" - с "Лиепаей", а "Метта" - с "Супер Новой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
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