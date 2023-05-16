В конце года у пациентов могут быть ограничены возможности получить компенсируемые лекарства

Из-за недостающего финансирования в конце года у пациентов могут быть ограничены возможности для получения компенсируемых лекарств, во вторник на заседании комиссии по социальным и трудовым вопросам Сейма сообщили представители Национальной службы здравоохранения (NVD).
Директор Департамента лекарственных средств и медицинских изделий NVD Сигне Бокта напомнила, что на этот год для расширения списка компенсируемых медикаментов потребовалось бы 99 млн евро. На нужды этого года в таких областях, как кардиология, эндокринология, дерматология, поддерживающая терапия, редкие заболевания, психиатрия и др., требуется более 30,4 млн евро.
В то же время она добавила, что в конце этого года бюджету компенсируемых лекарств грозит дефицит в размере 42 млн евро, что означает, что у пациентов могут быть ограничены возможности получать компенсируемые лекарства или они вообще не будут доступны.
"Все знают, сколько денег выделено на текущий год. Сейчас мы начали переговоры с производителями о включении лекарств или новых диагнозов в список компенсируемых лекарств. Переговоры идут сложно, денег не хватает. NVD установила ряд определенных критериев, которые применяются для определения приоритетности медикаментов", - сказала чиновница.
Председатель подкомиссии, семейный врач Лига Козловска (СЗК) хотела выяснить, какова ситуация с включением в список компенсируемых лекарств таких диагнозов, как сахарный диабет, атопический дерматит, миома матки и мигрень.
Бокта сообщила, что в настоящее время начата работа над включением двух диагнозов в список компенсируемых лекарств - мигрени и миомы матки. В отношении мигрени были установлены контакты с производителями, и она надеется, что это будет сделано к концу года, а в отношении миомы матки необходимо уточнить приоритетные препараты для ее лечения, прежде чем включать их в список.
По атопическому дерматиту сейчас ведутся переговоры с производителями, а что касается сахарного диабета, то при имеющихся ресурсах ничего нельзя обещать.
Председатель комитета Сейма по социальным и трудовым вопросам Инга Берзиня ("Новое Единство") напомнила, что нынешние цены на лекарства в Латвии выше, чем, например, в других развитых странах. Она отметила, что ее коллега покупает медикаменты для своего ребенка в Польше, где они в четыре раза дешевле, чем в Латвии. Поэтому она хотела бы, чтобы Министерство здравоохранения внесло предложения о том, как сделать цены на лекарства у нас более приближенными к остальной Европе.
Директор Департамента фармацевтики Инесе Каупере сообщила, что концептуальный отчет о доступности лекарств был представлен правительству в сентябре прошлого года, но до сих пор не рассмотрен. Он предусматривает ряд решений, в том числе снижение ставки НДС с 12% до 5% на все рецептурные лекарства, пересмотр принципов формирования цен на лекарства, снижение конечной стоимости лекарств для пациентов, положение о том, что аптечная цена компенсируемых лекарств вне системы возмещения не должна быть выше аптечной цены этих лекарств, и так далее.
Также отчет предусматривает сокращение прямых платежей пациентов за приобретение лекарств, осуществление мероприятий по поощрению рационального использования медикаментов и пищевых добавок, повышение роли фармацевтов в оказании услуг здравоохранения и содействовать независимости профессии, в том числе нейтральность при выполнении профессиональных задач.
Говоря о недоступности лекарств, Каупере указала, что причины этого разные - например, производственные, экспортные проблемы, требования нормативных актов, экономические интересы крупных торговцев и другие.
В то же время, по ее оценке, ситуация в отношении доступности лекарств улучшилась. Например, на данный момент, до 16 мая, было получено 45 сообщений о недоступности медикаментов, а в прошлом году таких было 242. Кроме того, можно найти решение в случае недоступности лекарств, а именно каждый житель Латвии может заказать их и на следующий день получить.
Вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбc не согласен со сказанным Каупере об улучшении ситуации, так как на практике проблемы такие же, как и в феврале, когда не были доступны отдельные медикаменты. В результате семейные врачи вынуждены выбирать антибактериальные средства вне списка компенсируемых лекарств.
В таких случаях Каупере призвала семейных врачей говорить с Министерством здравоохранения напрямую, а не ждать, когда лекарство появится на складе.
"[В отдельных случаях] мы отзывались и в общей беседе могли найти какое-то решение. Статистические данные не свидетельствуют о том, что ситуация ухудшилась", - сказала она.
Козловска призвала на следующем заседании подкомиссии продолжить говорить о проблемах в фармакологии, а также о том, как снизить цены на лекарства, какие законодательные инициативы были бы необходимы и так далее.
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