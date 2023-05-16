В конце года у пациентов могут быть ограничены возможности получить компенсируемые лекарства

Бокта сообщила, что в настоящее время начата работа над включением двух диагнозов в список компенсируемых лекарств - мигрени и миомы матки. В отношении мигрени были установлены контакты с производителями, и она надеется, что это будет сделано к концу года, а в отношении миомы матки необходимо уточнить приоритетные препараты для ее лечения, прежде чем включать их в список.

По атопическому дерматиту сейчас ведутся переговоры с производителями, а что касается сахарного диабета, то при имеющихся ресурсах ничего нельзя обещать.

Председатель комитета Сейма по социальным и трудовым вопросам Инга Берзиня ("Новое Единство") напомнила, что нынешние цены на лекарства в Латвии выше, чем, например, в других развитых странах. Она отметила, что ее коллега покупает медикаменты для своего ребенка в Польше, где они в четыре раза дешевле, чем в Латвии. Поэтому она хотела бы, чтобы Министерство здравоохранения внесло предложения о том, как сделать цены на лекарства у нас более приближенными к остальной Европе.