Пачки долларов на диване. Главу Верховного суда Украины Князева подозревают в коррупции

Судебная реформа

Верховный суд Украины срочно собирает пленум, чтобы уволить руководителя высшего судебного органа страны, которого подозревают во взяточничестве. Его заседание состоится уже во вторник.

Князев - самый высокопоставленный судья в современной истории Украины, который был задержан.

Верховный суд - высший орган в системе украинского правосудия. Он был создан в результате судебной реформы, проведенной в 2016-17 году, когда новый состав суда был набран на открытом конкурсе.

Общественные организации не выдвигали претензий к большинству членов ВС, и работа суда в основном не вызывала каких-либо громких скандалов.

Первым главой реформированного суда была Валентина Данишевская, Князев заменил ее в декабре 2021 года.

До полномасштабного российского вторжения в Украину Князев получал заработную плату судьи Верховного суда в размере более 500 тыс. гривен в месяц (13,5 тыс. долларов США по нынешнему курсу).

В течение последних месяц у Князева был публичный конфликт с представителем Офиса президента Андреем Смирновым. Также суд отменил несколько решений президента Владимира Зеленского.

Однако собеседники Би-би-си в суде пока не видят политического подтекста дела, поскольку у них есть убедительные свидетельства в пользу того, что НАБУ действительно обнаружило красноречивые факты коррупции главы суда.

Кто такой Князев

43-летний Всеволод Князев родом из города Николаев на юге Украины. Он закончил Николаевский гуманитарный институт и Одесскую юридическую академию.

Всеволод Князев Фото: Future Publishing