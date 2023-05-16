Основатель чешской благотворительной инициативе умер после ранения в Украине

Умер раненный в Украине чех, который основал добровольческую организацию, которая отправила медиков в Украину, чтобы лечить раненых и обучать военнослужащих и гражданских жителей в области военной медицины.
38-летний мужчина, который из соображений безопасности открыл СМИ только свой позывной - "Тейлор", был ранен в марте на Донбассе и умер в понедельник в больнице в Праге, сообщила его инициатива "Феникс".
В начале апреля он был перевезен из Киева в Львов, а затем в Прагу.
Инициатива "Феникс" началась вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.
В ее рамках медики-добровольцы отправляются на восток Украины. В организованных инициативой медицинских курсах поучаствовали уже около 5 000 украинцев.
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