Основатель чешской благотворительной инициативе умер после ранения в Украине

38-летний мужчина, который из соображений безопасности открыл СМИ только свой позывной - "Тейлор", был ранен в марте на Донбассе и умер в понедельник в больнице в Праге, сообщила его инициатива "Феникс".

В начале апреля он был перевезен из Киева в Львов, а затем в Прагу.

Инициатива "Феникс" началась вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года.

В ее рамках медики-добровольцы отправляются на восток Украины. В организованных инициативой медицинских курсах поучаствовали уже около 5 000 украинцев.