По делу об убийстве учителя во Франции судят 14 человек

Убийце было 18 лет, это был родившийся в Москве чеченский иммигрант Абдуллах Анзоров, которого полиция застрелила сразу после совершения преступления. Он позже умер от ранений.

Следователи считают, что Анзоров напал на Пати, потому что учитель на уроке про свободу слова продемонстрировал ученикам карикатуры о мусульманском пророке Мухаммеде.

Самые серьезные обвинения выдвинуты к двум друзьям Анзорова. Их обвиняют в соучастии в убийстве, которое он совершил, свидетельствуют судебные документы.

Еще шесть взрослых будут судить за связь с террористами, в их числе отец одной из учениц в школе и проповедник ислама.

В Детском суде в связи с убийством будут судить шесть подростков, которые обвиняются в том, что они наблюдали за школьной округой и помогали убийце идентифицировать учителя.

47-летний учитель истории и географии Пати использовал на уроке сатирический журнал Charlie Hebdo, в котором были опубликованы карикатуры на пророка Мухаммеда, чтобы обсудить с школьниками законы о свободе слова во Франции.