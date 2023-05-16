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В России впервые иностранцу присудили тюремный срок за дискредитацию армии

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Российская тюрьма. Иллюстративное фото.
Российская тюрьма. Иллюстративное фото. Фото: Jonas Petrovas/Shutterstock

Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай был осужден на пять лет и два месяца лишения свободы в колонии общего режима за дискредитацию российской армии, во вторник сообщило издание "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу Головинского районного суда Москвы.

Кроме того, колумбийцу запрещено в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы.

Это первый известный случай, когда иностранный гражданин в России осужден за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Прокуратура утверждала, что в прошлом году колумбиец в одном из московских торговых центров спрятал мобильные телефоны, которые затем использовались для массового распространения "ложных сведений" о действиях российской армии.

Прокуратура утверждала, что колумбиец работал в иностранной организации, связанной с Государственным департаментом США.

Он живет в России уже несколько лет и имеет вид на жительство. В России у него есть и семья, сообщают СМИ.

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