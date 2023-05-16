В России впервые иностранцу присудили тюремный срок за дискредитацию армии

Кроме того, колумбийцу запрещено в течение трех лет администрировать интернет-ресурсы.

Это первый известный случай, когда иностранный гражданин в России осужден за дискредитацию вооруженных сил РФ.

Прокуратура утверждала, что в прошлом году колумбиец в одном из московских торговых центров спрятал мобильные телефоны, которые затем использовались для массового распространения "ложных сведений" о действиях российской армии.

Прокуратура утверждала, что колумбиец работал в иностранной организации, связанной с Государственным департаментом США.

Он живет в России уже несколько лет и имеет вид на жительство. В России у него есть и семья, сообщают СМИ.