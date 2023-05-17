Сборная Латвии заявила на ЧМ ещё одного нападающего

В позапрошлом году в возрасте 22 лет Крастенбергс дебютировал на чемпионате мира в Риге, отличившись в шести матчах двумя голами и одной результативной передачей. Прошлогодний чемпионат не был столь успешным для елгавского игрока, так как он остался без очков в шести матчах.

Этот сезон Крастенбергс провёл во второй лиге Швеции, где за две команды забил в общей сложности восемь голов и сделал 19 результативных передач в 53 матчах.

Напомним, сборная Латвии стартовала на чемпионате мира с разгромного поражения от Канады (0:6). Затем подопечные Харийса Витолиньша признали превосходство Словакии (1:2) и в овертайме обыграли Чехию (4:3), сделав это в первые в истории противостояний на чемпионатах мира.

В настоящий момент сборная Латвии с двумя очками после трёх матчей занимает 6-е место в турнирной таблице группы "В".

В среду, 17 мая, сборная Латвии сыграет с командой Норвегии. Начало игры в 16:20.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.