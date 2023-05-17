На фоне возможного конфликта интересов Тикмерс покидает пост президента ЛОК

Тикмерс намерен подать заявление об отставке в среду, 24 мая.

"Таким образом, у генеральной ассамблеи будет больше недели, чтобы подготовиться и согласовать свои взгляды", - сказал он.

Как сообщалось, генеральная ассамблея ЛОК 26 мая планирует рассмотреть информацию о возможном конфликте интересов в деятельности президента ЛОК.

Как сообщалось, в интервью Тикмерса передаче Латвийского телевидения (LTV) "Спортивная студия" вскрылась информация о причастности бывших и нынешних членов его семьи к компаниям, предоставляющим услуги олимпийским центрам.

Редакция спортивных новостей LTV сообщила в субботу, что несколько связанных с Тикмерсом компаний были давними поставщиками ЛОК и олимпийских центров. LTV получило подтверждение о пяти предприятиях - SC Kafe, Ice Ring, Plus Fitness, Express Travel и Rumba koģenerācija, совладелицами которых были или являются и сейчас бывшая жена Тикмерса Гита Дуцмане и нынешняя супруга Инесе Целминя.

Тикмерс отверг обвинения в возможном конфликте интересов и заявил, что видит желание провести против него клеветническую кампанию в борьбе за влияние в ЛОК со стороны Латвийского баскетбольного союза.