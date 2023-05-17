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Видео ⟩ Известный спортсмен перенёс тяжелобольного друга через финишную черту на руках

rus.postimees.ee
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Бывший регбист Кевин Синфилд переносит друга и товарища по команде Роба Бэрроу через финишную черту.
Бывший регбист Кевин Синфилд переносит друга и товарища по команде Роба Бэрроу через финишную черту. Фото: @BBCBreakfast/Twitter

Бывшие звёзды регби Кевин Синфилд и Роб Берроу много лет играли вместе в профессиональном клубе Leeds Rhinos. Накануне они вместе преодолели марафон в Лидсе, причём Синфилд перенёс Бэрроу через финишную черту на руках - его друг четыре года назад очень серьёзно заболел и утратил возможность передвигаться и говорить, пишет Rus.Postimees.

Четыре года назад у 40-летнего Берроу диагностировали одну из форм болезни двигательных нейронов, наиболее распространённой из которых является БАС (боковой амиотрофический склероз). С тех пор он потерял способность говорить и двигаться, а лекарства от болезни нет.

Вместе с Синфилдом Берроу за эти годы собрал сотни тысяч для финансирования медицинских исследований. Воскресный марафон в Лидсе также был благотворительным, и Синфилд и Берроу завершили его вместе. Берроу, утративший способность двигаться, сидел в инвалидной коляске.

Но больше внимания на этой дистанции привлёк жест Синфилда: за несколько метров до финиша он остановился, взял Барроу на руки, поцеловал его, а затем перенёс через финишную черту на руках.

"Три недели назад я пробежал Лондонский марафон, и это было фантастически. Но сегодня... сегодня круче Лондона. Я знаю, что это не было соревнованием, но жители Лидса поднялись. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал Синфилд The ​​Mirror.

Роб Берроу представлял "Лидс Ринос" на протяжении всей своей профессиональной карьеры, сыграв за клуб на протяжении 17 сезонов почти 500 игр. И он, и Синфилд сыграли несколько международных матчей как за Англию, так и за Великобританию.

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