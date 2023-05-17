Видео ⟩ Известный спортсмен перенёс тяжелобольного друга через финишную черту на руках

Четыре года назад у 40-летнего Берроу диагностировали одну из форм болезни двигательных нейронов, наиболее распространённой из которых является БАС (боковой амиотрофический склероз). С тех пор он потерял способность говорить и двигаться, а лекарства от болезни нет.

Вместе с Синфилдом Берроу за эти годы собрал сотни тысяч для финансирования медицинских исследований. Воскресный марафон в Лидсе также был благотворительным, и Синфилд и Берроу завершили его вместе. Берроу, утративший способность двигаться, сидел в инвалидной коляске.

Но больше внимания на этой дистанции привлёк жест Синфилда: за несколько метров до финиша он остановился, взял Барроу на руки, поцеловал его, а затем перенёс через финишную черту на руках.

Beautiful.



Kevin Sinfield carried Rob Burrow over the finish line at the end of the first Rob Burrow Leeds Marathon 🥹 pic.twitter.com/JFdd9XGgV4 — BBC Sport (@BBCSport) May 14, 2023

"Три недели назад я пробежал Лондонский марафон, и это было фантастически. Но сегодня... сегодня круче Лондона. Я знаю, что это не было соревнованием, но жители Лидса поднялись. Я никогда не видел ничего подобного", - сказал Синфилд The ​​Mirror.

Роб Берроу представлял "Лидс Ринос" на протяжении всей своей профессиональной карьеры, сыграв за клуб на протяжении 17 сезонов почти 500 игр. И он, и Синфилд сыграли несколько международных матчей как за Англию, так и за Великобританию.

A picture that needs no words



Kevin Sinfield



Rob Burrow



MND#RobBurrowLeedsMarathon pic.twitter.com/dvIRcgpM0Q — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) May 14, 2023