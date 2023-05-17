Латвийские хоккеисты продолжают ЧМ матчем против Норвегии

Сегодня пройдут и другие матчи - в 16:20 сборная США сыграет с Австрией, затем в 20:20 Финляндия скрестит клюшки с Францией, а Канада с Казахстаном.

Напомним, сборная Латвии стартовала на чемпионате мира с разгромного поражения от Канады (0:6). Затем подопечные Харийса Витолиньша признали превосходство Словакии (1:2) и в овертайме обыграли Чехию (4:3), сделав это в первые в истории противостояний на чемпионатах мира.

В настоящий момент сборная Латвии с двумя очками после трёх матчей занимает 6-е место в турнирной таблице группы "В", а Норвегия имеет в своём активе 4 очка и располагается на одну позицию выше.

Сборные Латвии и Норвегии 13 раз встречались на чемпионатах мира, восемь из которых выиграли латвийские хоккеисты, в том числе на прошлогоднем турнире (3:2). В этом сезоне также были сыграны два взаимных проверочных матча, в которых также победила Латвия.

В пятницу, 19 мая, сборная Латвии встретится со Словенией, на следующий день сыграет с Казахстаном, а 23 мая в последнем групповом матче скрестит клюшки со Швейцарией.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.