"Манчестер Сити" разгромил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов

Манчестер Сити - Реал Мадрид

Матч прошёл на стадионе "Этихад" и завершился победой "Манчестер Сити" со счётом 4:0.

Первый тайм прошёл при полной доминации хозяев, которые открыли счёт на 23-й минуте встречи - бельгиец Кевин де Брёйне великолепным пасом вывел на ударную позицию Бернарду Силву, который точно пробил в ближний угол. На 35-й минуте "Реал" мог сравнять счёт, но мяч после удара Тони Крооса попал в перекладину.

На 37-й минуте Силва оформил дубль - он головой добил мяч в пустые ворота после того, как его отбил голкипер Тибо Куртуа. На 73-й минуте счёт стал разгромным после автогола Эдера Милитао, а в концовке встречи Хулиан Альварес забил четвёртый гол.

В первом полуфинальном матче, который состоялся на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, команды не смогли определить победителя (1:1). Таким образом, "Ман Сити" вышел в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории - в 2021-м команда Хосепа Гвардиолы проиграла в финале "Челси" (0:1).

В финале Лиги чемпионов сезона-2022/23 "Манчестер Сити" сыграет с итальянским "Интером", который на стадии полуфинала выбил "Милан" (2:0, 1:0).

Решающий матч состоится 10 июня на "Олимпийском стадионе Ататюрка" в Стамбуле.