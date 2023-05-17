Канадцы разгромили сборную Казахстана, одержав четвёртую победу подряд

Финляндия - Франция

Сборная Финляндии в Тампере победила национальную команду Франции - 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).

Голами в составе сборной Финляндии отметились Харри Песонен, Ахти Оксанен, Марко Анттила, Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен. У французов заброшенные шайбы на свой счёт записали Флорьян Шакиашвили, Джастин Аддамо и Шарль Бертран.

Финны набрали 7 очков и поднялись на 4-е место в группе "А". Французы с 4 очками опустились на 5-ю строчку. В следующем матча Финляндия сыграет с Венгрией (19 мая), а Франция проведёт матч со Швецией (20 мая).

Канада - Казахстан

Сборная Канады в "Арене Рига" легко одолела Казахстан - 5:1 (4:1, 0:0, 1:0).

В первые восемь минут первого периода дубль Лоусона Круза и шайба Маккензи Уигара сделали счёт 3:0 в пользу сборной Канады. На 10-й минуте периода Адиль Бекетаев одну шайбу отыграл, но на последней минуте периода Джо Велено сделал счёт 4:1. Во втором периоде команды голов не забили, а на второй минуте третьей двадцатиминутки Сэмми Бле довёл счёт до крупного.

Канадцы выиграли все 4 матча на чемпионате мира и с 11 очками возглавляют группу "В", а Казахстан с 2 очками - на предпоследнем. В следующем матче Канада встретится со сборной Швейцарии (20 мая), а сборная Казахстана сыграет со Словакией (19 мая).

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.