Сборная Латвии обыграла Норвегию, забросив две шайбы за 40 секунд

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийской сборной со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Латвийским хоккеистам в первые 20 минут не удалось забросить шайбу, но и свои ворота Артур Шилов также смог сохранить на замке. В целом первый период прошёл в равной борьбе, о чём свидетельствует и статистика бросков по воротам: 9/9.

Буквально перед самым перерывом напряжение у ворот Шилова переросло в потасовку, а затем и в драку, в которой поучаствовали все игроки на льду, кроме вратарей. В результате малый штраф получили Микс Индрашис и Кристиан Касастул.

Второй период прошёл при абсолютной доминации сборной Латвии, которая за 20 минут нанесла по воротам Хенрика Хаукеланна 17 бросков. Такая статистика не могла не отразиться на счёте - на 4-й минуте Родриго Аболс вывел сборную Латвии вперёд, а всего 39 секунд спустя Том Андерсонс удвоил преимущество латвийской команды, забросив свою первую шайбу на чемпионатах мира.