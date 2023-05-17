Сборная Латвии обыграла Норвегию, забросив две шайбы за 40 секунд

Сборная Латвии по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв с минимальной разницей в счёте команду Норвегии.
Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийской сборной со счётом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
Латвийским хоккеистам в первые 20 минут не удалось забросить шайбу, но и свои ворота Артур Шилов также смог сохранить на замке. В целом первый период прошёл в равной борьбе, о чём свидетельствует и статистика бросков по воротам: 9/9.
Буквально перед самым перерывом напряжение у ворот Шилова переросло в потасовку, а затем и в драку, в которой поучаствовали все игроки на льду, кроме вратарей. В результате малый штраф получили Микс Индрашис и Кристиан Касастул.
Второй период прошёл при абсолютной доминации сборной Латвии, которая за 20 минут нанесла по воротам Хенрика Хаукеланна 17 бросков. Такая статистика не могла не отразиться на счёте - на 4-й минуте Родриго Аболс вывел сборную Латвии вперёд, а всего 39 секунд спустя Том Андерсонс удвоил преимущество латвийской команды, забросив свою первую шайбу на чемпионатах мира.
Норвежцы практически весь второй период оборонялись, изредка убегая в контратаки. За 20 минут скандинавы нанесли по воротам Шилова всего один бросок, но он оказался точным - на 15-й минуте норвежцы убежали "2 в 1" и Людвиг Хофф сократил отставание в счёте.
В третьем периоде игра снова выравнялась, и в какой-то момент уже норвежцы стали доминировать, но на конечном результате это не отразилось.
На счету сборной Латвии теперь 5 очков после четырёх матчей и 4-е место в группе "В". Сборная Норвегии с 4 очками занимает 6-е место в группе. 19 мая сборную Латвии ожидает матч со Словенией, а Норвегия 20 мая сыграет с Чехией.
США - Австрия
В Тампере на стадионе "Нокиа Арена" прошёл матч группы "А", в котором американцы победили австрийцев - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0).
Первый период закончился без заброшенных шайб. На 8-й минуте второго периода Рокко Гримальди открыл счёт в матче, а спустя 10 минут Томас Раффль восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Картер Мазур вновь вывел сборную США вперёд. На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Лэйн Хатсон сделал счёт 3:1, а в конце третьего периода Ник Пербикс установил окончательный счёт в матче.
В группе "А" американцы одержали 4 победы после 4 игр и занимают первое место. Австрийцы потерпели четвёртое поражение и с одним очков занимают 7-е место в группе.
В следующем матче США сыграют с Данией (20 мая), а Австрия - с Германией (19 мая).
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