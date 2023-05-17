Игрок сборной США сдал экзамен в Гарварде в выходной день ЧМ-2023

Между первым матчем с Финляндией в пятницу (4:1) и с Венгрией (7:1) в воскресенье американский нападающий сдал трёхчасовой экзамен по экономике.

"Это был мой последний экзамен перед окончанием семестра в Гарварде в этом году, поэтому я должен был сдать его, пока я здесь, на чемпионате мира. Здорово, что всё закончилось и можно сосредоточиться на хоккее до конца турнира", - заявил 21-летний форвард.

Примечательно, что в следующем матче против команды Германии Фаррелл стал автором одной из шайб, а сборная США одержала победу со счётом 3:2.

Сборная США возглавляет таблицу группы "A", набрав 9 очков из 9 возможных. 17 мая американцы сыграют против команды Австрии. Начало игры в 16:20.

Чемпионат мира по хоккею завершится 28 мая. За ходом ЧМ-2023 можно следить в разделе ХОККЕЙ-2023 на RUS TVNET.